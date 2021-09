Elezioni a Desio: Guido Meda si candida con Attivi per Desio. Lista e nomi

In corsa per la poltrona di primo cittadino anche Denis Franzini del Movimento 5 Stelle; Jennifer Moro Pd, lista Desio Viva, La Sinistra per Desio e Desio Libera; Simone Gargiulo per Lega e Fratelli d’Italia; Stefano Motta per il centrodestra

Per la poltrona di primo cittadino di Desio scende in campo anche Guido Meda con la lista civica Attivi per Desio. Una lista che riunisce cittadini che da tempo operano attivamente nella città, nei quartieri e nelle associazioni di volontariato.

Guido Meda non sarà solo. Il 3 e il 4 ottobre saranno in quattro i candidati per la carica di sindaco: Denis Franzini Movimento 5 Stelle; Jennifer Moro Pd, lista Desio Viva, La Sinistra per Desio e Desio Libera; Simone Gargiulo per Lega e Fratelli d’Italia; Stefano Motta per il centrodestra.

Lista civica Attivi per Desio

ADAMO CARMELINDA DETTA LINDA

BONA GIOVANNI

BURINATO NICCOLO'

CATTANEO CRISTIAN

FALZONI SIMONE

GIANFREDA MARISA

GREGORI EMILIO FABIO MASSIMO

LA MATTINA ALESSANDRA

LISENO DIEGO

MAGGI LINDA

PECUNIA SIMONA

PEDRANA ANGELO GIOVANNI

ROMANATO ANTONIO

SMIRAGLIA PAOLO

VALENTI LUIGI ANTONIO

VENTIMIGLIA ROSSANA