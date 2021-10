Elezioni a Desio, la diretta dello scrutinio: chi sarà il nuovo sindaco?

Alle 15 di lunedì 4 ottobre a Desio si sono chiusi i seggi e sono iniziate le operazioni di spoglio delle schede. Al termine dello scrutinio si conoscerà il nome del nuovo sindaco del comune brianzolo. Se nessuno dei cinque candidati - destinati a vestire la fascia tricolore dopo il termine del mandato del primo cittadino Roberto Corti - dovesse raccogliere la maggioranza assoluta delle preferenze (50% + 1) sarà ballottaggio. L'eventuale turno di ballottaggio è fissato per domenica 17 e lunedì 18 ottobre.

I candidati

I cittadini hanno votato per il rinnovo dell'amministrazione comunale dopo la scadenza del mandato del primo cittadino Roberto Corti. Cinque i candidati: per il centrosinistra Jennifer Moro che nella Giunta uscente ricopriva il ruolo di assessore con delega alla gestione delle risorse e controllo del territorio; per la Lista civica Attivi per Desio Guido Meda molto attivo a livello civico come componte del Comitato di quartiere Stazione-Sacro Cuore; per i grillini Denis Franzini tecnico alla STMicroelectronics di Agrate Brianza; per Forza Italia e Udc l'insegnante Stefano Motta; mentre per Fratelli d'Italia, Lega è in corsa l'avvocato Simone Gargiulo. Qui nel dettaglio le liste e tutti i nominativi dei candidati.