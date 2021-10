Terremoto Udc a Desio: la segreteria nazionale sostiene Gargiulo, la sezione locale Moro

A Desio caos Udc: a pochi giorni dal ballottaggio del 17 e 18 ottobre, la segreteria nazionale del partito ribalta la posizione della sezione locale.

"La segreteria nazionale Udc appoggia il candidato centrodestra Gargiulo - si legge nella nota stampa -. La Segreteria nazionale dell'Udc conferma il pieno appoggio del partito a Simone Gargiulo, candidato a sindaco del centrodestra, in vista del ballottaggio di domenica prossima a Desio".

Mercoledì dall'Udc di Desio era arrivata la comunicazione dell'appoggio alla candidata del centrosinistra Jennifer Moro. Scelta non condivisa dalla segreteria nazionale. "Leggiamo in queste ore di dichiarazioni a mezzo stampa che non rientrano assolutamente nella linea nazionale del partito che è e rimane legato alla coalizione di centrodestra", ribadisce l'ufficio stampa nazionale del partito.