Elezioni in Brianza, dieci comuni al voto per eleggere il nuovo sindaco: tutti i candidati

Dieci comuni al voto per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. Si vota domenica 3 e lunedì 4 ottobre. In Brianza i comuni sopra i 15mila abitanti i cui cittadini saranno chiamati alle urne sono cinque: Arcore, Seveso, Desio, Limbiate e Vimercate. Sotto i 15mila abitanti invece Biassono, Briosco, Varedo, Vedano al Lambro, Verano Brianza.

L'eventuale turno di ballottaggio si terrà domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021. Nel dettaglio i comuni al voto con i candidati e le liste.

ARCORE

I cittadini ad Arcore sono chiamati alle urne per il rinnovo dell'amministrazione dopo la scadenza del mandato del primo cittadino Rosalba Colombo. Tre i candidati in corsa per vestire la fascia tricolore: Paola Palma, assessore alla Cultura e al Commercio è la candidata del centrosinistra, l'avvocato ed ex presidente della camera penale di Monza Maurizio Bono per il centrodestra unito che dopo anni passati tra i banchi dell'opposizione ora punta a riconquistare Villa Borromeo e il candidato del Movimento Cinque Stelle e della lista civica ImmaginArcore Luca Monguzzi.

A sostegno della candidatura di Paola Palma il Partito Democratico, la lista Prospettiva Civica e la lista Civica Futura. Per Luca Monguzzi invece insieme al Movimento Cinque Stelle corre la lista civica ImmaginArcore mentre il candidato del centrodestra Maurizio Bono è sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e dalla lista civica Viviamo Arcore. Qui tutti i candidati e le liste.

BIASSONO

Biassono è tra i dieci comuni della provincia di Monza e Brianza che domenica 3 e lunedì 4 ottobre ottobre andrà al voto per eleggere il nuovo sindaco e i componenti del nuovo consiglio comunale. In lizza per la poltrona di primo cittadino ci sono quattro candidati: il sindaco uscente Luciano Casiraghi (centrodestra), Angela Galbiati che corre con la lista di centrosinistra Biassono Civica, 66 anni, già candidata alle scorse elezioni e attiva nel sociale insieme al marito Giancarlo Carrer compianto presidente della locale Croce Bianca. In corsa anche Francesco Romeo sostenuto dalla lista Biassono Risorge e Alessandro Bianchi (Biassono nel cuore). E proprio quest'ultima la grande novità elettorale di Biassono. La lista civica è formata da ex amministratori della Lega biassonese che appoggiavano la candidatura di Bianchi. Il partito, però, ha scelto di ricandidare il sindaco uscente Luciano Casiraghi. Da qui la decisione di creare una lista civica ci sono anche diversi candidati che non provengono dal mondo politico e del partito, ma dalla società civile biassonese. Qui i candidati e le liste con tutti i nomi.

BRIOSCO

I cittadini saranno chiamati alle urne per il rinnovo dell'amministrazione dopo il commissariamento dello scorso aprile e il mandato finito in anticipo del sindaco Antonio Verbicaro.

L'ex ispettore capo della Questura di Lecco si ricandida e a sfidarlo alle urne ci sarà la candidata Vera Dell'Oro, già assessore all'Istruzione e alla Cultura con l'amministrazione Casati. A sostenere l'elezione di Antonio Verbicaro, 60 anni, la Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e la lista Ripartiamo Insieme. La candidatura della professoressa di storia dell'Arte, 37 anni, è invece appoggiata dalla lista Dell'Oro Sindaco. Qui il dettaglio dei candidati con le liste e tutti i nominativi.

DESIO

I cittadini saranno chiamati alle urne per il rinnovo dell'amministrazione dopo la scadenza del mandato del primo cittadino Roberto Corti. Cinque i candidati che aspirano alla scranno di primo cittadino.

Ecco i candidati: per il centrosinistra Jennifer Moro che nella Giunta uscente ricopriva il ruolo di assessore con delega alla gestione delle risorse e controllo del territorio; per la Lista civica Attivi per Desio Guido Meda molto attivo a livello civico come componte del Comitato di quartiere Stazione-Sacro Cuore; per i grillini Denis Franzini tecnico alla STMicroelectronics di Agrate Brianza; per Forza Italia e Udc l'insegnante Stefano Motta ; mentre per Fratelli d'Italia, Lega tenta la scalata allo scranno di primo cittadino l'avvocato Simone Gargiulo. Qui nel dettaglio le liste e tutti i nominativi dei candidati.

LIMBIATE

Limbiate è uno dei comuni della Brianza che il 3 e il 4 ottobre andrà al voto per eleggere il primo cittadino. Tre i candidati alla poltrona di sindaco. Per il centrodestra tenta il bis il sindaco uscente Antonio Romeo che negli ultimi cinque anni ha guidato il comune brianzolo; per il centrosinistra Giancarlo Brunato, 67 anni pensionato, una lunga esperienza nel campo del sociale e del volontariato; mentre per il Movimento 5 Stelle correrà Mario De Giorgio, 44 anni vice sovraintendente della polizia penitenziaria.

Antonio Romeo è sostenuto da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e Lista civica Sì per Limbiate Romeo sindaco; Giancarlo Brunato è invece appoggiato dal Partito Democratico, dalla Lista civica Su la testa e dalla Lista civica Limbiate Solidale Brunato Sindaco; Mario De Giorgio corre per il Movimento 5 Stelle e per la lista civica Azione Civile Ingroia. Qui i dettagli di liste e nomi dei candidati.

SEVESO

A Seveso in corsa per la poltrona di primo cittadino ci sono tre candidati: il primo cittadino dimissionario Luca Allievi sostenuto dalla lista civica Allievi Sindaco, Alessia Borroni per il centrodestra e Gianluigi Malerba per il centrosinistra. Qui il dettaglio con i candidati e le liste che li sostengono con i nominativi dei candidati al consiglio comunale.

VAREDO

Varedo è tra i comuni della provincia di Monza e Brianza che domenica 3 e lunedì 4 ottobre andrà al voto per eleggere il nuovo sindaco e i componenti del nuovo consiglio comunale. I cittadini saranno chiamati alle urne per il rinnovo dell'amministrazione dopo la scadenza del mandato del primo cittadino Filippo Vergani che ha deciso di ricandidarsi.

Vergani, classe 1965, agente di commercio, sposato con due figli, è il candidato del centrodestra che corre per il rinnovo del mandato. Hector Dario Rodriguez, 44 anni, sposato con 4 figli, è il candidato sindaco per il Movimento Cinque Stelle. In corsa anche Sandro Vitiello per la lista Sìamo Varedo e Davide Marton per Varedo per tutti. Qui il dettaglio dei candidati e i nominativi delle liste.

VEDANO AL LAMBRO

Vedano al Lambro è i comuni della provincia di Monza e Brianza che domenica 3 e lunedì 4 ottobre andrà al voto per eleggere il nuovo sindaco e i componenti del nuovo consiglio comunale. In corsa per la poltrona di primo cittadino (oggi il sindaco in carica è Renato Meregalli) ci sono due candidati: il vicesindaco e assessore al Commercio Pietro Rossi e Marco Merlini, medico e già membro del consiglio comunale e capogruppo. Qui i nominativi dei candidati delle liste.

VERANO BRIANZA

I cittadini DI Verano Brianza saranno chiamati alle urne per il rinnovo dell'amministrazione dopo la scadenza del mandato del primo cittadino uscente Massimiliano Chiolo. I candidati in corsa per la poltrona da sindaco sono tre: Samuele Consonni, 49 anni, attuale vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Alberto Ratti candidato del centrodestra e il pentastellato Maurizio Borgonovo, già membro del consiglio comunale. A sostegno della candidatura di Consonni la lista civica Vivi Verano, per Ratti la lista Ratti Sindaco mentre Borgonovo è il candidato del Movimento Cinque Stelle. Qui il dettaglio dei nominativi delle liste.

VIMERCATE

A Vimercate i cittadini saranno chiamati alle urne per il rinnovo dell'amministrazione dopo la scadenza del mandato del primo cittadino pentastellato Francesco Sartini che si ricandida per guidare la città sostenuto da una coalizione di liste civiche che, come lo stesso Sartini ha spiegato, è un progetto "fatto di persone che vogliono lavorare per la Vimercate dei prossimi anni mettendo insieme le intelligenze e le braccia, e forti di uno spirito di servizio che guarda a ciò che ci unisce e ci sta veramente a cuore: Ripartire da Vimercate". Fanno parte della colizione le liste: Ripartiamo con Francesco Sartini, Vimercate Sì, Vimercate con Te, Vimercate e Buonsenso.

Gli altri due candidati sindaco sono Giovanni Sala (centrodestra) e Francesco Cereda (centrosinistra). Sala è appoggiato da una coalizione di centrodestra che conta sulle liste di Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Giovanni Sala Sindaco e Vimercate Cambia. Per la candidatura di Francesco Cereda corrono invece la lista civica Vimercate Futura, Partito Democratico, Articolo Uno Vimercatese e la lista civica Comunità Solidale. Qui il dettaglio con i candidati, le liste e tutti i nominativi dei candidati al consiglio comunale.