Eleonora Frigerio si candida per le elezioni europee

È Eleonora Frigerio il candidato brianzolo di Fratelli d’Italia per le elezioni europee dell’8 e del 9 giugno. Il partito di Giorgia Meloni ha deciso di candidarla quale unico esponente brianzolo nel collegio di Lombardia Piemonte Liguria e Valle D’Aosta.«Orgoglio, paura, riconoscenza, gioia, senso di vertigine, eccitazione, stordimento: sono le sensazioni diverse e opposte mi stanno attraversando da quando ho ricevuto la conferma ufficiale: sono candidata al Parlamento Europeo» ha commentato Eleonora Frigerio a poche ore dalla sua candidatura a Bruxelles.

Eleonora Frigerio, classe 1976, di Carate Brianza, mamma di 2 ragazzi è laureata in Giurisprudenza all’Università Cattolica di Milano. In dai tempi dell’università coltiva molteplici passioni tra le quali quelle sociali e politiche. Parallelamente porta avanti la sua attività professionale specializzandosi in diritto penale e penale-societario, nell’assistenza legale, giudiziaria e stragiudiziale. “Le mie certezze sono la passione, l’impegno, la determinazione, il coraggio e soprattutto i tanti amici che da subito si sono schierati al mio fianco – aggiunge Frigerio -. In questo istante ho un solo esempio da seguire: mi sono sempre considerata un soldato e i soldati quando devono non esitano a schierarsi in prima linea. Si tratta di una citazione, quella della nostra Premier,Giorgia Meloni nel suo intervento a Pescara dello scorso 28 aprile 2024".

Sempre attiva nella politica locale è stata eletta per la prima volta nel consiglio comunale di Carate nel 2002 dove è diventata presidente della Commissione consiliare Bilancio-Affari Generali. Nel 2009, candidata nel collegio 10 Albiate-Carate Brianza, è stata eletta consigliere provinciale e capogruppo del Popolo della Libertà, unica donna a ricoprire questo ruolo nell’allora neonata Provincia brianzola. Nel 2012 è stata eletta presidente del Parco Regionale della Valle del Lambro. Dal 2015 al 2020 è stata coordinatore nazionale dei presidenti dei Parchi Fluviali associati a Federparchi. Nel novembre 2017 è stata tra i fondatori del Parco Letterario® Regina Margherita e il Parco Valle Lambro. Nell’estate 2018 è stata la prima degli eletti a consigliere comunale alle elezioni amministrative di Carate Brianza ed è stata nominata assessore con deleghe al Bilancio e Programmazione, Tributi, Economato, Ambiente, Commercio, Attività Produttive, Sport, Associazioni Sportive e Personale. Lo scorso anno è stata candidata per la Provincia di Monza e Brianza al Consiglio Regionale della Lombardia facendo registrare 2.900 preferenze. “Che questa nuova avventura abbia inizio – conclude Eleonora Frigerio -. Con chi ci sarà e con chi vorrà essere della squadra, con gli amici di sempre, con quelli appena incontrati e con quelli che incontrerò sul cammino. Grazie al mio partito Fratelli d’Italia per la fiducia dimostratami, graziea Giorgia Meloni per essere il nostro fantastico leader, grazie Daniela Santanche per la stima che sempre mi ha riconosciuto, grazie Mario Mantovani per essere il mio punto di riferimento”.