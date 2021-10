Elezioni a Varedo, i nomi degli eletti in consiglio comunale

Filippo Vergani con il 68,83% dei voti (4.041 preferenze) è stato eletto di nuovo sindaco di Varedo. Secondo mandato per il primo cittadino sostenuto dalla coalizione di centrodestra. Cinquantasei anni, agente di commercio, originario di Monza, sposato, padre di due figli.

Vergani è stato riconfermato, staccando i candidati sfidanti Hector Dario Rodriguez, 44 anni, candidato sindaco per il Movimento Cinque Stelle (5,28%), Sandro Vitiello per la lista Sìamo Varedo (21,29%) e Davide Marton per Varedo per tutti (4,60%).

I nomi degli eletti in consiglio comunale

Insieme a Vergani siederanno in consiglio comunale undici consiglieri della lista che lo ha sostenuto tra coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze: Bonafé Paolo, Busnelli Enrica, Vernani Giulia, Fumagalli Paolo Felice, Lamanna Pasquale, Scantamburlo Daniela, Beni Jacopo, Di Bari Nunzio, Cermenati Roberta, Burgarella Angela e Gaslini Andrea.

Quattro i seggi che vanno a Sandro Vitiello e alla sua lista con eletti Zaina Mario Roberto, Zanata Mariacristina e Ragusa Simone. In consiglio comunale entra anche il candidato del Movimento Cinque Stelle Hector Dario Rodriguez.