Chi sono i brianzoli eletti in consiglio regionale

E' Alessandro Corbetta, 32 anni, il consigliere più votato in Brianza. Ha raccolto 6.406 voti e con la Lega entra in consiglio regionale dove già ha rappresentato la Brianza. Una riconferma dunque. Ecco chi sono gli altri i candidati brianzoli eletti in consiglio regionale.

Fratelli d'Italia è stato il primo partito della coalizione guidata da Attilio Fontana anche a Monza e Brianza con il 25,81% dei voti. E dei 22 consiglieri totali che spettano al partito, 2 arrivano dalla Brianza. Sono Federico Romani che ha ottenuto 5.123 preferenze e Alessia Villa che ha incassato 4.506 voti. Forza Italia avrà 6 consiglieri al Pirellone di cui uno da Monza: Fabrizio Figini che ha collezionato 5.172 voti.

"Il risultato di Forza Italia e del suo capolista Fabrizio Figini è davvero sorprendente e oltre ogni aspettativa: solo per lui oltre 5.000 preferenze, da aggiungersi agli ottimi riscontri degli altri candidati in lista. Ora non resta che attendere i dati degli ultimi seggi ma questo testimonia la vicinanza del nostro partito ai bisogni dei cittadini e la grande preparazione dei nostri amministratori. Sono certo che tutti i candidati continueranno a svolgere un ottimo lavoro sul nostro territorio e per la nostra Regione” ha commentato a caldo Fabrizio Sala, deputato di Forza Italia e Coordinatore provinciale del partito a Monza e Brianza.

Nella lista Fontana Presidente (5 consiglieri totali) il più votato in Brianza è stato Jacopo Dozio con 93 voti. Per Noi Moderati, infine, l'unico eletto in Lombardia non arriva dalla Brianza: è il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi: se si dimettesse, è pronto a subentrargli il medico di medicina generale Nicolas Gallizzi.

Sui banchi dell'opposizione, con il Partito democratico, in Brianza ha ottenuto un seggio anche Gigi Ponti, ex presidente della provincia e già consigliere regionale. Ponti ha incassato 4.440 voti. Si tratta dell'unico seggio assegnato alla coalizione: non entra nessuno della lista civica di Majorino dove la più votata è stata l'ex sindaca di Lissone Concettina Monguzzi e nemmeno del Movimento Cinque Stelle e dell'Alleanza Verdi e Sinistra.

Quattro in totale i consiglieri per la Lista Moratti Presidente in Lombardia. Dalla Brianza entra in consiglio regionale Martina Sassoli, ex assessore all'Ambiente di Monza nella giunta Allevi e prima ancora in provincia. Martina Sassoli ha ottenuto 502 preferenze di cui 239 solo a Monza, la "sua" città. Nessun seggio per Azione - Italia Viva e nemmeno per Unione Popolare.