Elezioni comunali a Biassono, quattro candidati: nomi e liste

Si vota domenica 3 e lunedì 4 ottobre. In lizza per la poltrona di sindaco il primo cittadino uscente Luciano Casiraghi, Angela Galbiati, Francesco Romeo, Alessandro Bianchi

Biassono è tra i dieci comuni della provincia di Monza e Brianza che domenica 3 e lunedì 4 ottobre ottobre andrà al voto per eleggere il nuovo sindaco e i componenti del nuovo consiglio comunale.

In lizza per la poltrona di primo cittadino ci sono quattro candidati: il sindaco uscente Luciano Casiraghi (centrodestra), Angela Galbiati che corre con la lista di centrosinistra Biassono Civica, 66 anni, già candidata alle scorse elezioni e attiva nel sociale insieme al marito Giancarlo Carrer compianto presidente della locale Croce Bianca. In corsa anche Francesco Romeo sostenuto dalla lista Biassono Risorge e Alessandro Bianchi (Biassono nel cuore). E proprio quest'ultima la grande novità elettorale di Biassono. La lista civica è formata da ex amministratori della Lega biassonese che appoggiavano la candidatura di Bianchi. Il partito, però, ha scelto di ricandidare il sindaco uscente Luciano Casiraghi. Da qui la decisione di creare una lista civica ci sono anche diversi candidati che non provengono dal mondo politico e del partito, ma dalla società civile biassonese.

In Brianza il 3 e 4 ottobre si vota anche a Vimercate, Arcore, Desio, Limbiate, Varedo, Seveso, Verano Brianza, Limbiate, Vedano al Lambro e Biassono.

Ecco i candidati e le liste con tutti i nominativi.

(In aggiornamento)

LUCIANO CASIRAGHI - Casiraghi SIndaco

Davide Erba

Marta Pagani

Mauro Lorenzo Rossi

Marilena Monguzzi

Donato Cesana

Ilaria Rivolta

Angelo De Biasio

Daniela Casiraghi

Alessandro Colombo

Veronica Falasconi

Gabriele Galbiati

Valeria Marinelli

Alessandro Morganti

Silvia Manzoni

Giuseppe Beolchi

Giada Aliprandi

ANGELA GALBIATI - Biassono Civica

Arosio Giordano

Caremi Sergio

Carrer Federico

Cazzaniga Martina

Cazzaniga Maurizio

Colombo Diego

Confalonieri Alessandro detto Confa

Dosa Domenico

Erba Cristina

Faini Filippo

Galbiati Maddalena

Monguzzi Gianpaolo

Monguzzi Simone

Motta Elisabetta detta Betty

Schiatti Mariacristina detta Cristina

ALESSANDRO BIANCHI - Biassono nel cuore

Alessio Anghileri

Alberto Beretta

Nadia Beretta

Carla Cappelletti

Milena Cerizza

Mirko Cimarelli

Giovanni Forneris

Brigida Galbiati

Lorena Marrone

Patrizia Mauri

Alice Mento

Simona Miccoli

Sergio Motta

Federico Pamovio

Franco Saini

Fabrizio Strumia