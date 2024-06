Elezioni europee: i candidati di Monza e Brianza

L'8 e il 9 giugno i monzesi e i brianzoli sono chiamati alle urne per le elezioni europee e in alcuni comuni anche per la scelta del sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale (qui l'elenco completo dei comuni al voto con candidati e liste).

Tra i candidati a una poltrona al Palarmento Europeo ci sono anche alcuni brianzoli.

Desiré Merlini

Desiré Merlini si candida con il nuovo progetto politico di Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord. L’ex assessore ai Servizi sociali della giunta Allevi, oltre che medico di medicina generale, oggi consigliere comunale tra i banchi dell’opposizione nel Gruppo Misto si candida alle elezioni europee con il progetto Libertà anche al Nord.

Ilaria Salis

Ilaria Salis si candida con Alleanza Verdi e Sinistra. Salis, insegnate e attivista antifascista attualmente è agli arresti domiciliari a Budapest con l'accusa di aver aggredito due neonazisti nel febbraio del 2023 in occasione della Giornata dell'Onore. La sua vicenda personale e giudiziaria è finita sotto i riflettori in seguito alle dure condizioni di detenzione dal febbraio 2023 a maggio 2024 quando i suoi avvocati sono riusciti a farle ottenere i domiciliari.

Arianna Bettin

Arianna Bettin si candida come indipendente con Alleanza Verdi e Sinistra. L'assessore alla Cultura, al Parco, Villa Reale e Università eletta con la lista civica LabMonza corre per un posto in Europa. Laureata in Filosofia e in Relazioni Internazionali. Nel 2021 ha iniziato un dottorato in Studi Strategici e di Sicurezza.

Alessia Borroni

Alessia Borroni si candida con la Lega. Borroni, classe 1974, sindaco di Seveso dal 2021 è l'unica candidata del territorio di Monza e e Brianza della Lega per le elezioni europee che si svolgeranno l'8 e il 9 giugno.

Eleonora Frigerio

Eleonora Frigerio si candida con Fratelli d’Italia. Eleonora Frigerio, classe 1976, di Carate Brianza, mamma di 2 ragazzi è laureata in Giurisprudenza all’Università Cattolica di Milano. Fin dai tempi dell’università coltiva molteplici passioni tra le quali quelle sociali e politiche. Parallelamente porta avanti la sua attività professionale specializzandosi in diritto penale e penale-societario, nell’assistenza legale, giudiziaria e stragiudiziale

Giuseppe Romeo

Giuseppe Romeo è il candidato brianzolo per Forza Italia. Giuseppe Romeo, 37 anni, è stato consigliere comunale di Limbiate dal 2011 al 2014 . Una passione per la politica che ha ereditato dal padre. Giuseppe Romeo è figlio del sindaco di Limbiate Antonio Romeo. Nella vita svolge la professione di impiegato addetto alla contabilità.

Luca Colombo

Luca Colombo , che già l’anno scorso aveva tentato con il Movimento 5 Stelle di vincere le elezioni comunali di Seregno, adesso si candida sempre con i pentastellati per uno scranno al Parlamento Europeo.“Ammetto che sono emozionato, penso a mio padre, a mia madre e alle tante persone che in questi anni tanto faticosi, difficili e talora tristi hanno creduto e continuano a credere in me condividendo i miei valori e i miei ideali di vita – scrive sui social -. Grazie a quanti continueranno a sostenermi anche ora guardando alla mia persona e a ciò che ho da offrire al mio paese”.

Daniela Gobbo (detta Daniela Varedo)

Daniela Gobbo, laureata in Economia aziendale alla Bocconi, dal 2009 è attivista del Movimento 5 Stelle. È stata portavoce dei pentastellati in consiglio comunale a Varedo dal 2011 al 2016.