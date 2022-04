Elezioni a Monza: scende in campo anche Italexit, ecco la candidata

Sono due le donne che adesso scendono in campo per la poltrona di prima cittadina di Monza. Dopo Elisabetta Bardone (Movimento 5 Stelle) adesso è la volta di Daniela Brambilla che si candida per Italexit il partito fondato dal giornalista Gianluigi Paragone.

La presentazione ufficiale domani venerdì 29 aprile alle 15.30 nel ristorante di viale Campania 65. "Ho accettato con entusiasmo ed emozione la proposta di candidarmi a sindaco di Monza - dichiara Brambilla con una nota stampa -. Da oltre trent'anni lavoro in questa splendida città nell'ambito della sanità pubblica, e vorrei mettere a disposizione dei monzesi tutte le mie competenze per una rinascita da ottenere attraverso un progetto condiviso".

La candidata di Italexit ha lavorato nella pubblica amministrazione monzese per più di tre decenni in ambito sanitario e amministrativo. Possiede due lauree, in scienze della comunicazione e in sviluppo delle risorse umane, e conosce il territorio. Ad appoggiare la sua candidatura Massimo Zanello, coordinatore regionale di Italexit. "Abbiamo scelto Daniela Brambilla perché possiede qualità umane e professionali non comuni, e perché unisce al suo impegno civile e sociale il buon senso pratico di chi è moglie e madre - ha commentato l'ex assessore regionale -. Siamo fieri di offrire ai monzesi la possibilità di votare una donna di talento come sindaco della loro città". Alla presentazione ufficiale della candidata saranno presenti anche Gianluigi Paragone, Massimo Zanello e Daniele Santimone coordinatore cittadino del partito.

Si allunga così la lista dei candidati alle prossime elezioni comunali di Monza. Il 12 giugno i figli di Teodolinda dovranno scegliere tra il sindaco uscente Dario Allevi (sostenuto da una coalizione di centro destra), Paolo Pilotto (coalizione di centro sinistra), Paolo Piffer (lista civica Civicamente), Alberto Mariani (Grande Nord), Elisabetta Bardone (Movimento 5 Stelle) e Sandro Belli (Popolo della Famiglia e Ancora Italia), Carlo Chierico (Lista civica Monza Unita) e Daniela Brambilla (Italexit).