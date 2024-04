L'assessore monzese che si candida per le elezioni europee

Dopo la dottoressa e consigliera comunale (Désiré Merlini), dopo l'attivista antifascista da 14 mesi detenuta nel carcere di Budapest (Ilaria Salis), adesso un'altra monzese si candida per uno scranno al Parlamento Europeo.

Si tratta di Arianna Bettin - assessore alla Cultura, al Parco, Villa Reale e Università - che l'8 e il 9 giugno correrà per le elezioni europee nella lista Alleanza Verdi Sinistra, lo stesso partito che ha candidato l'altra monzese, Ilaria Salis. L'annuncio nella serata di martedì 23 aprile con un post sulla sua pagina Facebook.

"Ho scelto di accettare la candidatura con Alleanza Verdi e Sinistra come nome indipendente alle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno, nella Circoscrizione Nord-Occidentale (Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta) - scrive Arianna Bettin -. Ho accettato per portare avanti un certo modo di fare politica dal basso, a contatto col territorio, e per rappresentare una generazione che chiede a gran voce un’Europa più giusta, equa e sostenibile.

Forte del mio impegno a livello cittadino con LabMonza, voglio contribuire alla presenza di una forza di sinistra ambientalista anche in Europa, che possa farsi portavoce di istanze altrimenti assenti dal Parlamento Europeo".

"Oggi, più che mai, serve una sinistra forte e presente nelle istituzioni, per arginare le destre e per orientare l’azione politica in una fase storica cruciale, - aggiunge l'assessore monzese - in cui la crisi climatica è realtà, le disuguaglianze crescono, il progresso tecnologico va governato, i diritti civili e umani vengono messi in discussione. Nelle sedi decisionali serviranno quanti più rappresentanti a sostegno delle idee di progresso, di giustizia sociale e ambientale. Esserci, contribuire alla causa, metterci la faccia, è la testimonianza di un impegno che si rinnova e che non rimane confinato al livello locale".

Arianna Bettin ha 29 anni e da quando ne aveva 16 si dedica all’attivismo politico a Monza. Nel 2016 ha co-fondato la lista civica “LabMonza – La sinistra civica e ambientalista”, di cui è stata portavoce e capolista nel 2022, risultando la candidata donna più votata della coalizione di centro-sinistra. Laureata in Filosofia e in Relazioni Internazionali, e grazie al Programma Erasmus ha studiato per un anno e mezzo in Germania. Nel 2021 ha iniziato un dottorato in Studi Strategici e di Sicurezza.