Ilaria Salis sarà candidata alle elezioni europee

"Alleanza Verdi e Sinistra, in accordo con Roberto Salis, ha deciso di candidare sua figlia Ilaria, detenuta in Ungheria, in condizioni che violano gravemente i diritti delle persone, nelle proprie liste alle prossime elezioni europee". La notizia è arrivata intorno alle 19.30 di giovedì 19 aprile con un post sulla pagina Facebook del segretario Antonio Fratoianni.

La notizia circolava dall'inizio della giornata con un susseguirsi di conferme e smentite. Fino a stasera, con il post firmato da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. "In queste ore i gruppi dirigenti nazionali stanno discutendo le modalità di questa scelta che vuole tutelare i diritti e la dignità di una cittadina europea, anche dall'inerzia delle autorità italiane, per ottenere una rapida scarcerazione in favore degli arresti domiciliari negati con l'ultima decisione dai giudici ungheresi - si legge ancora sui social -. L’idea è che intorno alla candidatura di Ilaria Salis si possa generare una grande e generosa battaglia affinché l’Unione Europea difenda i principi dello Stato di Diritto e riaffermi l’inviolabilità dei diritti umani fondamentali su tutto il suo territorio e in ognuno degli stati membri. Il nostro è un gesto che può servire a denunciare metodi incivili di detenzione, soprattutto verso chi è ancora in attesa di un giudizio. In tal modo Europa Verde e Sinistra Italiana intendono portare nel futuro Parlamento europeo iniziative legislative per la salvaguardia dei diritti delle persone coinvolte in procedimenti penali in tutti i paesi dell'Unione". Già nelle scorse settimane si era ipotizzata una candidatura della donna per le Europee, nelle liste del Pd. Una notizia poi smentita dalla segretaria del partito Elly Schlein.

Un'eventuale elezione al parlamento europeo - come riferisce Today.it - permetterebbe a Salis di godere dell'immunità parlamentare concessa ai deputati europei. Gli eurodeputati, infatti, da regolamento "non possono essere arrestati o sottoposti a restrizioni della loro libertà per tutta la durata del mandato, tranne nel caso in cui vengano fermati in flagranza di reato, cioè mentre lo stanno commettendo". C'è poi un protocollo, entrato in vigore nel 2004, che stabilisce che "i parlamentari che si trovano sul territorio di un altro Stato membro non possono essere detenuti né essere oggetto di procedimenti giudiziari". Spetta a una commissione ad hoc valutare, previa richiesta del giudice che ha in mano il procedimento, se bloccare ogni tipo di indagine o azione legale, o se concederla solo parzialmente, permettendo al processo di andare avanti.

Ilaria Salis, 39 anni, ex studentessa del liceo classico Zucchi, tra le fondatrici vent'anni fa del centro sociale Foa Boccaccio, insegnante e attivista antifascista è detenuta nel carcere di Budapest dal febbraio 2023. Su di lei l'accusa (che la donna ha sempre rigettato) di aver partecipato alle aggressioni nei confronti di due neonazisti in occasione della Giornata dell'Onore. Durante l'udienza dello scorso 28 marzo, quando era stata trasferita in tribunale con i ceppi ai polsi e alle caviglie e tenuta con un guinzaglio, i suoi avvocati avevano chiesto gli arresti domiciliari in Ungheria. Richiesta rifiutata dal giudice per "pericolo di fuga". Ilaria Salis rischia fino a 24 anni di carcere.

Intanto a Monza il 24 aprile il centro sociale Foa Boccaccio organizza un evento dedicato alla donna: alle 19 un incontro sulla detenzione in Ungheria, poi un concerto. Il luogo dell'evento non è stato ancora annunciato. "La vicenda di Ilaria e di tutt* gli/le antifascist* imputat* ci tocca da vicino e riguarda tutt* coloro che ancora credono che l’antifascismo non sia una questione di facciata o di retorica commemorativa, ma un approccio alla vita e alla lotta in cui mettere in gioco se stessi con generosità e senza compromessi”, si legge sulla pagina del centro sociale.