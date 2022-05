Italexit a Monza: ecco il candidato e la lista

Italexit presenta la sua squadra per le elezioni amministrative di Monza del 12 giugno. La candidata è Daniela Brambilla, unica donna in corsa per la poltrona di sindaco. Daniela Brambilla ha lavorato nella pubblica amministrazione monzese per più di tre decenni in ambito sanitario e amministrativo. Possiede due lauree, in scienze della comunicazione e in sviluppo delle risorse umane, e conosce il territorio.

La lista è formata da:

Luca Celeste Speciani

Sergio Bramini

Maria Bambina Vita

Luca Sabino Borghesan

Monica Casaletto

Giacomo Cusumano

Vincenzo Esposito

Marcella Falcone

Laura Negrin

Giovanna Pogliani

Patrizia Marta Ronchi

Giuseppe Carmelo Sarchese

Giuseppe Walter Tamburrino

Danilo Marconcini

Matteo Marinelli

Alesandra Antonia De Stefano

Luisa Odoguardi

Davide Gargliardi

Sergio Carlo Enrico Anzani

Nicole Lorenzi

Antonio Baldo

Gianluca Lucchetti Cigarini

Luca Bellitti

Carmelo Raffaele Mareggiato

Antonella Salmaso

Cesare Luigi Sorgato

Stefano Salvatori

Barbara Boccati

Norberto Riva

Monica Verani

Damiano Santimone

Stefano Aldovisi