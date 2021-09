Limbiate al voto: tre candidati per una poltrona (le liste che li appoggiano)

Il 3 e il 4 ottobre i limbiatesi saranno chiamati al voto per eleggere il sindaco e il consiglio comunale: in tre per la poltrona di primo cittadino

Limbiate è uno dei comuni della Brianza che il 3 e il 4 ottobre andrà al voto per eleggere il primo cittadino. Tre i candidati alla poltrona di sindaco.

Per il centrodestra tenta il bis il sindaco uscente Antonio Romeo che negli ultimi cinque anni ha guidato il comune brianzolo; per il centrosinistra Giancarlo Brunato, 67 anni pensionato, una lunga esperienza nel campo del sociale e del volontariato; mentre per il Movimento 5 Stelle correrà Mario De Giorgio, 44 anni vice sovraintendente della polizia penitenziaria.

Antonio Romeo è sostenuto da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e Lista civica Sì per Limbiate Romeo sindaco; Giancarlo Brunato è invece appoggiato dal Partito Democratico, dalla Lista civica Su la testa e dalla Lista civica Limbiate Solidale Brunato Sindaco; Mario De Giorgio corre per il Movimento 5 Stelle e per la lista civica Azione Civile Ingroia.

In Brianza si vota il 3 e 4 ottobre anche a Vimercate, Arcore, Desio, Varedo, Seveso, Verano Brianza, Vedano al Lambro e Biassono.