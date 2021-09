Elezioni a Limbiate per i 5 Stelle scende in campo Mario De Giorgio: liste e nomi

Mario De Giorgio scende in campo per le amministrative del 3 e 4 ottobre di Limbiate. A sostenerlo il Movimento 5 Stelle e Azione Civile per Limbiate.

Il giovane vice sovra intendente della polizia penitenziaria si contenderà lo scranno di primo cittadino con il sindaco uscente Antonio Romeo sostenuto da una coalizione di centro destra e con Giancarlo Brumato con una coalizione di centro sinistra.

Ecco liste e candidati a sostegno di Mario De Giorgio

MOVIMENTO 5 STELLE LIMBIATE

MICHELE PAPA

ELISABETTA RICHICHI

MATTIA ALESSANDRO D’AMORE

DINO SALA

ALFONSO GALASSO

ANTONIO MARIO MARINIELLO

SAMANTHA ZAMPIERI

PAOLO PALTALIN

MARIO SALVATORE SCIRE’

ALESSANDRO RAGNO

DIANA EMANUELA SOREGAROLI

MARIO LUCCHINI

ANNA MARIA TERESA CURRADI

GERARDO LO FOCO

ANTONIO ROSSINI

PATRIZIA ASCIONE

LUIGI PITROLA

SABINA CONFALONIERI

MASSIMO GIUSEPPE PANTANI

NADIA BARATELLA

AZIONE CIVILE LIMBIATE

ALFONSO NATANGELO

RICCARDI PAOLO TILOTTA

MARTINO PIROZZI

CRISTINA BARBATI

VALENTINA TRIPPA

GIOVANNI TROISO

ROBERTO DAMIANI MARCARELLI

FABIO CLEMENZA

GENOVEFFA CALDORA

ALBERTO MARINETTI

ILARY ALGA

MICHELE PANTAROTTO

ANGIOLETTA PISCIOTTA

DEVIS MASCHERI

CRISTIANO SARDENA

FRANCESCO LIZIO

ALICE CARRER, 24 ANNI