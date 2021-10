Elezioni a Limbiate, diretta scrutinio e risultati: chi sarà il nuovo sindaco?

Alle 15 di lunedì 4 ottobre a Limbiate si sono chiusi i seggi e sono iniziate le operazioni di spoglio delle schede. Al termine dello scrutinio si conoscerà il nome del nuovo sindaco del comune brianzolo. Se nessuno dei tre candidati in corsa dovesse raccogliere la maggioranza assoluta delle preferenze (50% + 1) sarà ballottaggio. L'eventuale turno di ballottaggio è fissato per domenica 17 e lunedì 18 ottobre.

I candidati

Tre i candidati in corsa per vestire la fascia tricolore. Per il centrodestra tenta il bis il sindaco uscente Antonio Romeo che negli ultimi cinque anni ha guidato il comune brianzolo; per il centrosinistra Giancarlo Brunato, 67 anni pensionato, una lunga esperienza nel campo del sociale e del volontariato; mentre per il Movimento 5 Stelle correrà Mario De Giorgio, 44 anni vice sovraintendente della polizia penitenziaria.

Antonio Romeo è sostenuto da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e Lista civica Sì per Limbiate Romeo sindaco; Giancarlo Brunato è invece appoggiato dal Partito Democratico, dalla Lista civica Su la testa e dalla Lista civica Limbiate Solidale Brunato Sindaco; Mario De Giorgio corre per il Movimento 5 Stelle e per la lista civica Azione Civile Ingroia. Qui i dettagli di liste e nomi dei candidati.