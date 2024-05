Il brianzolo Luca Colombo si candida per le elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Luca Colombo , che già l’anno scorso aveva tentato con il Movimento 5 Stelle di vincere le elezioni comunali di Seregno, adesso si candida sempre con i pentastellati per la circoscrizione Nord Ovest per conquistare una scranno al Parlamento Europeo.

“Ammetto che sono emozionato, penso a mio padre, a mia madre e alle tante persone che in questi anni tanto faticosi, difficili e talora tristi hanno creduto e continuano a credere in me condividendo i miei valori e i miei ideali di vita – scriva Luca Colombo sulla sua pagina Facebook -. Grazie a quanti continueranno a sostenermi anche ora guardando alla mia persona e a ciò che ho da offrire al mio paese”.