Regionali Lombardia, Majorino (con stoccata a Calenda): "Abbiamo perso in modo chiaro"

Uno sguardo al passato, rivolto a quelli che potevano essere alleati e non lo sono stati. Uno sguardo al futuro, con la promessa di essere presenti. Pierfrancesco Majorino, sconfitto dal governatore uscente Attilio Fontana alle elezioni regionali lombarde, ha affidato ai social le sue prime parole dopo la sconfitta elettorale.

"L'esito delle elezioni regionali lombarde non lascia scampo: abbiamo perso in modo chiaro. Ora faremo un'opposizione netta e propositiva, com'è giusto che sia. Anche per questo, ovviamente, confermo quanto avevo già annunciato: mi dimetterò dal Parlamento Europeo e resterò in Consiglio Regionale", ha spiegato il candidato del centrosinistra.

"Ora fatemi dire grazie alle liste che hanno dato vita al nostro laboratorio, alle candidate e ai candidati, alle attiviste e agli attivisti e, soprattutto, alle elettrici e agli elettori che hanno creduto in noi. Queste (pochissime) settimane sono state una corsa contro il tempo appassionante e difficile. E, a proposito di tempo, pur non cercando alibi facili, fatemi dire che indicare il candidato alla Presidenza di Regione Lombardia a due mesi dalle elezioni stesse è il modo migliore per iniziare in modo complicato la corsa", ha proseguito l'ex assessore milanese. Che si è poi rivolto direttamente al leader di Azione, Carlo Calenda, che aveva deciso di non "sposare" il progetto Pd dopo l'accordo tra i dem e il Movimento cinque stelle.

"Anche per questo continuo a non capire la scelta sciagurata di Carlo Calenda di rompere ogni accordo con il Pd e di sostenere Letizia Moratti. Scelta che gli elettori, più di ogni altro, hanno indicato come assolutamente sbagliata", ha rimarcato Majorino.

"Ripartiamo ora da qui, consapevoli dell'enorme dato dell'astensione e di ciò che essa segnala e del bisogno di ricostruire. A proposito di ricostruzione, oltre ad augurarmi che il Pd scelga una leadership forte e che dopo le primarie lavori con grande spirito unitario (errore clamoroso non averle fatte prima le primarie), non posso che ribadire quanto sto dicendo ovunque: di fronte alla destra, le divisioni sono solo un regalo. Partiamo da alcuni dati importanti tra tante (evidentissime) difficoltà: il grande risultato che si profila in varie città (tra cui Brescia e Milano), la grande generosità di tanti e quei fili con alcuni territori che abbiamo riallacciato e quei rapporti che abbiamo intessuto anche in momenti difficilissimi (prendete il Qatargate...) con molti. Infine, fatemi dire grazie alle ragazze e ai ragazzi che mi hanno premiato come il candidato più votato tra i giovani: avverto ciò - ha concluso - come una grande responsabilità. Andiamo avanti".