Elezioni, chi sono i candidati brianzoli eletti

Anche a Monza e in Brianza ha vinto il centrodestra. Nel collegio uninominale di Monza alla Camera è stata eletta Paola Frassinetti che ha ottenuto il 46,46% dei voti (113.411) come candidata della coalizione di centrodestra. Sono stati 3.692 i singoli voti collezionati dalla candidata. Alla Camera per il collegio uninominale di Seregno è stato eletto con il 54,08% dei voti Andrea Crippa, anche lui candidato della coalizione di centrodestra che ha ottenuto il 117.159 voti (3.955 al solo candidato).

Eletto anche l'assessore regionale all’Istruzione, Università, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia Fabrizio Sala, candidato nel listino plurinominale milanese di Forza Italia. "In campo per voi, per dare forza al nostro territorio. Solo una parola: grazie. Grazie per aver creduto in me. Grazie a tutti i cittadini, grazie ai militanti di Forza Italia, agli amministratori, ai giovani, a tutto il mio staff: insieme abbiamo raggiunto un risultato strepitoso, siamo una squadra vincente. Nella nostra provincia, infatti, Forza Italia ha sfiorato il 10% uno dei dati più alti a livello nazionale. Grazie al Presidente Silvio Berlusconi e alla nostra coordinatrice Licia Ronzulli per la fiducia. Ora al lavoro per la Brianza, per la Lombardia e per tutto il Paese!" ha commentato l'assessore regionale Fabrizio Sala ora deputato alla Camera.

Silvio Berlusconi invece entra al Senato. Il leader di Forza Italia ha ottenuto il 50,26% dei voti nel collegio uninominale di Monz, con 231.440 preferenze (di cui 10.289 al solo candidato). In parlamento anche il monzese Massimiliano Romeo, eletto al Senato nel collegio uninominale di Varese.