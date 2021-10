Elezioni comunali, orari e quando si vota

Si apriranno alle 7:00 di domani mattina i seggi elettorali dei dieci comuni della Brianza chiamati a eleggere l'amministrazione comunale.

Domenica 3 ottobre i seggi saranno aperti dalle 7:00 alle 23:00 mentre lunedì si potrà votare dalle 7:00 alle 15:00. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle urne. Per le elezioni amministrative possono votare tutte le persone iscritte nelle liste elettorali di ciascun comune che abbiano compiuto il 18esimo anno di età entro domenica 3 ottobre 2021 (compresa).

Per votare (almeno il 3 e 4 ottobre) non sarà necessario il green pass. La cosa cambierà per il secondo turno: a partire dal 15 ottobre, invece, il green pass sarà obbligatorio per tutti i lavoratori e i componenti del seggio - in quanto assimilati ai dipendenti pubblici - dovranno essere in possesso del certificato verde.

Anche le persone in isolamento a causa del covid possono votare ma devono rispettare una determinata procedura: tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione devono far pervenire al sindaco una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio (completo di indirizzo) e un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dalla Asl che attesti l’esistenza delle condizioni predette.