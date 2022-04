Elezioni a Monza: Piffer non corre da solo

Paolo Piffer inaugura la campagna elettorale e annuncia che la sua lista civica (Civicamente) sarà appoggiata da +Europa e da Volt. "Sono davvero felice che +Europa e Volt abbiano deciso di appoggiarci - dichiara Piffer -. Sono due movimenti politicamente giovani, coraggiosi e orientati al futuro. Hanno dato un contributo importante al nostro programma elettorale e siamo sicuri che il loro supporto avvicinerà ancora più persone al nostro progetto civico".

"Il sostegno arriva al termine di un percorso che ha trovato Civicamente, +Europa e Volt in piena sintonia sul programma, sia in termini di contenuti sia in termini di metodo, per dare una svolta alla città di Monza - si legge nel comunicato stampa -. Riteniamo infatti che nel panorama politico monzese il programma di Civicamente rappresenti il progetto più innovativo e attento ai temi della trasparenza e della partecipazione che stanno a cuore sia a +Europa sia a Volt".

"Con Paolo Piffer abbiamo già avuto modo di lavorare per diverse campagne in questi anni - spiega Francesco Condò, coordinatore di +Europa Brianza -. Ne abbiamo sempre apprezzato la dedizione, la competenza e la capacità di ascolto, qualità che, unite al suo bagaglio di esperienze in consiglio comunale, ne fanno a nostro avviso il candidato più adatto alla carica di sindaco. Inoltre, con Civicamente c’è sempre stata massima sintonia sui temi che ci stanno più a cuore, quali i diritti civili, la trasparenza dell’amministrazione, la partecipazione e la sostenibilità sia ambientale sia dei conti pubblici. In vista delle prossime amministrative, anche noi di +Europa abbiamo contribuito al programma della lista, presentando in particolare alcune proposte per la sistematica misurazione, valutazione e rendicontazione dei servizi comunali e per la valorizzazione degli istituti di partecipazione popolare come i referendum e i patti di collaborazione che consentano ai monzesi di contribuire alla gestione dei beni pubblici".

Totale appoggio anche da parte di Luca Borrelli, coordinatore di Volt Brianza Monza. "Sosteniamo la candidatura di Paolo Piffer perché apprezziamo la sua passione politica, la sua competenza maturata in consiglio comunale, la sua profonda conoscenza del territorio e la sua voglia instancabile di migliorare la città in cui vive. Condividiamo i temi presenti nel programma elettorale, tra cui la creazione di aree verdi e la riqualificazione di aree dismesse. In particolare, appoggiamo alcuni temi programmatici che troviamo molto innovativi per la città e che, a nostro avviso, mancano in altre offerte politiche, come l'urbanismo tattico o la realizzazione di pensiline fotovoltaiche per i parcheggi e le fermate dei bus. Noi di Volt vogliamo una Monza verde, intelligente, viva e che non lascia indietro nessuno e il programma di Piffer è pronto a realizzarla".

I motori della campagna elettorale ormai sono già caldi. Il 12 giugno a Monza gli elettori potranno scegliere il sindaco uscente Dario Allevi (sostenuto da una coalizione di centro destra), Paolo Pilotto (coalizione di centro sinistra), Paolo Piffer (lista civica Civicamente, appoggiato da +Europa e Volt), Alberto Mariani (Grande Nord), Elisabetta Bardone (Movimento 5 Stelle) e Sandro Belli (Popolo della Famiglia e Ancora Italia)