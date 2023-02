Alessandro e Alessia, il recordman e la lady delle preferenze in Brianza

Trentadue anni, leghista, già consigliere regionale: è Alessandro Corbetta il candidato più votato in Brianza. Corbetta, con 6.406 voti, è stato eletto in consiglio regionale dove già ha rappresentato la Brianza negli ultimi cinque anni. Insieme a lui a raccogliere il maggior numero di preferenze tra le candidate brianzole è stata Alessia Villa, di Fratelli d'Italia: 4.506, la più votata tra le candidate brianzole delle varie liste.

Chi è Alessandro Corbetta

Nato a Monza il 21 novembre 1989, Alessandro Corbetta si diploma nel 2008 come Ragioniere e Perito Commerciale e inizia a lavorare dal novembre dello stesso anno come segretario della Commissione Programmazione e Bilancio del Consiglio regionale della Lombardia. Collaboratore politico di Fabrizio Cecchetti, seguendolo nelle varie cariche da lui ricoperte durante le Legislature regionali XIII, IX e X. Appassionato di politica fin da giovanissimo, nel 2008 si iscrive alla Lega Nord. Nel 2013 viene nominato responsabile provinciale dei Giovani Padani, il Movimento giovanile della Lega Nord, l’anno successivo viene eletto consigliere comunale a Besana in Brianza e nel 2016 diviene vicesegretario provinciale della Lega di Monza e Brianza. Si candida alle elezioni regionali del 4 marzo 2018 e viene eletto nel collegio di Monza e Brianza con 2.735 preferenze. Voti che oggi sono cresciuti fino quasi a triplicarsi.

Chi è Alessia Villa

Trentanove anni da compiere a maggio, Alessia Villa è vicesindaco di Meda e assessore con delega ai Servizi alla persona – Istruzione e formazione professionale – Politiche giovanili e Politiche Femminili per la giunta guidata da Luca Santambrogio, eletta nell'estate 2022. Un diploma di perito chimico aziendale ed esperienze professionali passate nell'amministrazione di condomini e consulenze aziendali. "Alessia Villa rappresenterà la Brianza in Regione Lombardia. Congratulazioni un risultato strepitoso!" hanno commentato dalla sezione di Meda di Fratelli d'Italia, augurando buon lavoro a Villa.