Primarie del centro sinistra: domenica si sceglie l'avversario di Allevi e Piffer

Il 13 marzo il centro sinistra monzese sceglierà il candidato sindaco per le comunali di primavera. Decideranno gli elettori se sarà Marco Lamperti, oppure Paolo Pilotto a correre per la poltrona di primo cittadino, affrontando nell'ormai prossima tornata elettorale il sindaco uscente Dario Allevi e il consigliere d'opposizione Paolo Piffer.

Potranno votare: gli elettori e le elettrici di Monza (a partire da chi ha compiuto 16 anniI), i cittadini di Paesi dell’Unione Europea, e i cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno.

Chi sono Pilotto e Lamperti

Lamperti e Pilotto rappresentano le due anime dei dem. Entrambi consiglieri comunali a Monza nelle file del Pd, hanno comunque una storia politica diversa. Paolo Pilotto, 60 anni, insegnante di religione al liceo classico Zucchi. Una lunga carriera nel mondo della politica monzese che lo ha visto anche ricoprire i ruoli di assessore all'Istruzione nella prima giunta Mariani e poi in quella Faglia, di consigliere provinciale, e poi dal 2017 di nuovo in aula come consigliere nelle file dei dem. Marco Lamperti, invece, ha 35 anni, è ingegnere, attivo nella politica locale dal 2005, ha assunto diversi ruoli dirigenziali a livello cittadino, provinciale e regionale. Dal 2012 siede tra i banchi del consiglio comunale.

Paolo Pilotto

All'interno della coalizione di centrosinistra si sono già schierate le due "anime" che sosterranno i due candidati. A sostenere Marco Lamperti LabMonza, Si, e Articolo 1. Oltre a un supporter d'eccezione. L'ex sindaco Roberto Scanagatti che ha annunciato sulla sua pagina Facebook il sostegno a Lamperti. "Io ho scelto di sostenere Marco Lamperti ben prima che Paolo Pilotto dichiarasse la sua disponibilità. L’ho fatto proprio perché fin da allora ho maturato la convinzione che lui vincerà contro Allevi (lasciamo perdere gli scongiuri…). E ciò che è ancora accaduto negli ultimi mesi – mi riferisco ovviamente alla vicenda dei rifiuti - rafforza ancora di più in me l‘opinione che il successo è lì, a portata di mano. A patto di offrire un’alternativa chiara, per nulla velleitaria, a questo pessimo modo di trattare la nostra città".

Marco Lamperti

Paolo Pilotto è apprezzato soprattutto dall'ala cattolica del centro sinistra. Tra i supporter eccellenti la consigliera di Italia Viva Francesca Pontani. "Io sostengo personalmente Paolo Pilotto - ha scritto sui social -. Per la sua esperienza, capacità di ascolto, visione ed idee. Quanto serve per sognare progettare e amministrare la Monza dei prossimi anni".

Quando e dove votare

I seggi saranno aperti dalle 8.30 alle 20. Per accedere bisognerà essere muniti di green pass e di mascherina chirurgica. I seggi saranno allestiti: al centro civico San Gerardo-Centro (in via Lecco), a quello di Regina Pacis (in via Buonarroti), a quello di Sant'Albino (in via Mameli), a quello di San Rocco (in via D'Annunzio),a quello di San Biagio (in via Bellini), alla sede centrale del Pd (via Arosio), al Circolo Cattaneo (via Vittorio Veneto), alla sede del Pd di San Fruttuoso (viale Lombardia), al Circolo operai e contadini (via Col di lana), al LibertHub (in viale Libertà), alla cooperativa Martiti della Libertà (via Pompeo Mariani). Tutti i dettagli sul sito del Pd.