Salvini arriva in Brianza e lancia i candidati della Lega

Matteo Salvini in tour in Brianza: il leader del Carroccio in trasferta a Desio e a Biassono per la campagna elettorale delle amministrative del 3 e del 4 ottore.

Mercoledì 21 settembre il segretario nazionale della Lega sarà sul territorio della provincia di Monza e Brianza per due appuntamenti pubblici con i cittadini. Il primo si terrà alle ore 12.15 a Desio in piazza Conciliazione e il secondo incontro avrà luogo alle ore 18.45 a Biassono in piazza Italia.

“La presenza di Matteo Salvini - dichiara il segretario provinciale del Carroccio, Andrea Villa - porterà valore aggiunto e una spinta in più alla campagna elettorale che ci vede impegnati in dieci comuni nella nostra provincia. In particolar modo a Desio, il comune più grosso al voto, e a Biassono, una roccaforte in cui la Lega ben amministra da 25 anni".

A Biassono, però, la Lega si è spaccata, con la creazione di una lista civica con gli storici rappresentate del Carroccio biassonese che non hanno approvato la scelta del candidato sindaco l'alleanza con Forza Italia e con Fratelli d'Italia.