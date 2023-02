Quanti monzesi e brianzoli sono andati a votare per le elezioni regionali

Meno di quattro elettori su dieci si sono presentati alle urne per votare alle elezioni regionali. Il dato dell'affluenza aggiornato alle 23 - e non ancora definitivo perchè i seggi chiudono alle 15 di lunedì 13 febbraio - è pari al 32,76%. Alle 19 erano 28.09% i brianzoli che si erano recati alle urne per l'elezione del presidente della Regione Lombardia e del consiglio regionale. A Monza alle 19 aveva votato il 28,29% dei cittadini aventi diritto, alle 23 il dato è salito al 33,68%. L'affluenza più alta in Brianza si è registrata ad Aicurzio con il 40,04%. I seggi rimarranno aperto fino alle 15 di lunedì 13 febbraio 2023. Poi prenderanno il via le operazioni di scrutinio.

Come si vota

Ciascun elettore può, a scelta:

votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione; tale manifestazione di voto non comporta alcuna attribuzione di voto alla lista o alle liste provinciali collegate;

votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;

votare disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;

votare a favore solo di una lista; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Regione a essa collegato.