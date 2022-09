Berlusconi è recordman delle urne a Monza

Silvio Berlusconi è il candidato che a Monza, nel collegio uninominale per il Senato, ha raccolto il maggior numero di preferenze. Sono quasi 10mila - a scutinio non ancora ultimato - i voti collezionati dal leader di Forza Italia nel colleggio del capoluogo brianzolo. Per la precisione: 9.695 preferenze al solo candidato. Proprio a Monza Berlusconi ha legato anche i suoi recenti successi in ambito calcistico, con la storica promozione della squadra biancorossa in serie A. Per la prima volta nella storia. Solo nel comune di Monza la percentuale di voti per Silvio Berlusconi è stata del 42,27%, con 26.125 voti di cui al solo candidato 1.353.

"Il voto è l'unica arma che abbiamo per cambiare le cose. Per la prima volta in tutta la mia vita, ho visto code lunghissime ai seggi" aveva commentato il candidato dopo aver votato al seggio, a Milano, domenica pomeriggio. Alla coalizione e quindi automaticamente anche al candidato sono andati 217.490 voti per un totale di 50,32%. All'interno della coalizione di centrodestra Fratelli d'Italia si conferma primo partito con il 27,23% dei voti, poi la Lega 12,84%, terza forza politica Forza Italia 9,10% e infine Noi Moderati che si ferma all'1,2%.

Al secondo posto per numero di voti nel colleggio uninominale 6 della Lombardia che comprende Monza c'è la candidata del Partito Democratico, Federica Perelli. Perelli al momento ha raccolto 4.626 preferenze al solo candidato e 117.445 voti per la coalizione con il Pd secondo partito con il 19,50% dei voti. Seguono con il 10,21& dei voti Albese Fabio Giovanni Carmelo di Azione Italia Viva Calenda e il Movimento Cinque Stelle con il candidato Bruno Marton che ha collezionato 1.689 preferenze, portando a casa il 7,66% dei voti.