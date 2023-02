Risultati Elezioni Regionali 2023 Lombardia, chi vincerà? La diretta dello spoglio

Resteranno aperti fino alle 15 di lunedì 13 febbraio i seggi anche a Monza e in Brianza per le elezioni regionali 2023. Poi, a urne chiuse, inizieranno le operazioni di spoglio delle schede per conoscere i risultati del voto e chi sarà il nuovo presidente di Regione Lombardia e i componenti del consiglio regionale.

L'affluenza è stata molto bassa e in provincia di Monza e Brianza alle 23 di domenica - non è ancora il dato definitivo - aveva votato il 32,76% degli aventi diritto. Non è previsto un ballottaggio: vince al primo turno il candidato che prende più voti anche senza superare il 50%. Il consiglio regionale è composto da 80 seggi e viene eletto con un sistema proporzionale, garantendo almeno un rappresentante per ognuna delle 12 province lombarde. Si sfidano il governatore uscente Fontana (centrodestra), Majorino (centrosinistra), Moratti (Terzo Polo) e Ghidorzi (Unione popolare).

Qui, non appena disponibili, verranno pubblicati i risultati delle elezioni con lo spoglio in diretta.