Risultati Elezioni Regionali 2023 Lombardia: Fontana sempre più vicino alla vittoria

I seggi si sono appena chiusi. Alle 15 di oggi, lunedì 13 febbraio, chiuse le urne per le elezioni regionali 2023. Sono appena iniziate le operazioni di spoglio delle schede per conoscere i risultati del voto e chi sarà il nuovo presidente di Regione Lombardia e i componenti del consiglio regionale.

L'affluenza è stata molto bassa e in provincia di Monza e Brianza alle 23 di domenica 12 febbraio aveva votato il 32,76% degli aventi diritto. Non è previsto un ballottaggio: vince al primo turno il candidato che prende più voti anche senza superare il 50%. Il consiglio regionale è composto da 80 seggi e viene eletto con un sistema proporzionale, garantendo almeno un rappresentante per ognuna delle 12 province lombarde. Si sfidano il governatore uscente Fontana (centrodestra), Majorino (centrosinistra), Moratti (Terzo Polo) e Ghidorzi (Unione popolare).

Lo spoglio in diretta

Attilio Fontana è al 54,58%. Segue Pierfrancesco Majorino, con il 33,89% dei voti. Letizia Moratti di poco sopra il 10 - è al 10,28% -, mentre quarta, e staccatissima, Mara Ghidorzi, al 1,25%. Il candidato del centrosinistra ha annunciato che alle 17 a Milanno all'Ostello Bello darà le prime dichiarazioni.

I dati sull'affluenza

In Lombardia c'è stato il crollo degli elettori che tra domenica 12 febbraio e lunedì 13 febbraio si sono recati alle urne. Il dato parziale è di 41,61% contro il quasi 74% di cinque anni fa. I dati di Monza e della Brianza sono in linea con la percentuale regionale. Il dato definitivo attesta che a Monza e in provincia si sono recati alle urne il 42,53% degli aventi diritto. Cinque anni fa la percentuale era stata di 75,82%, con la perdita di oltre il 30% di persone che sono andate a votare. A Monza l'affluenza è stata del 43,78%: sono stati 20.868 gli uomini che sono andati a votare, e 22.026 le donne, per un totale di 42.894 cittadini aventi diritto.

Per gli exit poll Fontana vincitore

I primi exit poll, firmati Opinio-Rai, danno la conferma del governatore uscente. Attilio Fontana è dato tra il 49,5 e il 53,5%, mentre secondo è Pierfrancesco Majorino, accreditato tra il 33 e il 37%. Staccatissima l'ex assessore alla sanità - proprio con Fontana - Letizia Moratti, data tra il 9,5 e il 13,5%,

Instant Poll per Sky dà numeri molto simili: Fontana intorno al 50%, Majorino 32-36%, mentre l'ex sindaco di Milano 12-16%.

Non è previsto un ballottaggio: vince al primo turno il candidato che prende più voti anche senza superare il 50%. Il consiglio regionale è composto da 80 seggi e viene eletto con un sistema proporzionale, garantendo almeno un rappresentante per ognuna delle 12 province lombarde. Si vota anche nel Lazio.

Come andò nel 2018

Nel 2018 Fontana, sostenuto da Lega, FdI e FI, vinse con il 49,75% dei voti superando il candidato dem Giorgio Gori, fermo al 29%. I 5 Stelle, con Dario Violi, si bloccarono al 17%. Rosati (Liberi e Uguali), De Rosa (Casapound), Gatti (Sinistra per la Lombardia) e Arrighini (Grande Nord) presero dal 2,2% allo 0,26%.

Notizia in aggiornamento