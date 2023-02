Risultati Elezioni Regionali 2023 Lombardia: Fontana presidente bis

Attilio Fontana riconfermato presidente della Regione Lombardia. I seggi si sono chiusi. Alle 15 di oggi, lunedì 13 febbraio, si sono chiusi i seggi per le elezioni regionali. L'affluenza è stata molto bassa e in provincia di Monza e Brianza alle 23 di domenica 12 febbraio aveva votato il 32,76% degli aventi diritto. Non è previsto un ballottaggio: vince al primo turno il candidato che prende più voti anche senza superare il 50%. Il consiglio regionale è composto da 80 seggi e viene eletto con un sistema proporzionale, garantendo almeno un rappresentante per ognuna delle 12 province lombarde. La sfida era tra il governatore uscente Fontana (centrodestra), Majorino (centrosinistra), Moratti (Terzo Polo) e Ghidorzi (Unione popolare).

Lo spoglio in diretta

Le sezioni da scrutinare sono 9.254. Con 99 completate, Attilio Fontana è al 57,04%. Segue Pierfrancesco Majorino, con il 33,08% dei voti. Letizia Moratti sotto il 10 - è al 8,59% -, mentre quarta, e staccatissima, Mara Ghidorzi, al 1,29%.

Secondo le seconde proiezioni del TgLa7, Fratelli d'Italia è il primo partito con il 22,8% dei voti, in calo rispetto alle politiche di settembre 2022, quando al Senato era andata oltre il 27%. 'Tiene' la Lega, con il 15,4%. Terzo partito di centrodestra è Forza Italia al 7,4%, poi la lista Fontana Presidente con il 6,6%. Nel centrosinistra, il Pd raggiunge il 21,3%, segue la lista Majorino Presidente con il 4,8% appaiato al Movimento 5 Stelle. L'Alleanza Verdi-Sinistra 'chiude' con il 3,9%.

La gioia del presidente Fontana

Grande la gioia del presidente Fontana che si appresta a essere riconfermato: su Facebook poco prima delle 17 ha scritto "Grazie Lombardia, da domani nuovamente al lavoro per continuare a costruire il futuro". Avvocato, padre di tre figli - Maria Cristina, Giovanni e Marzia - e varesotto, vero feudo leghista, il governatore è un nome storico del Carroccio. Sindaco di Varese dal 31 maggio 2006 al 21 giugno 2016, sindaco di Induno Olona dal 7 maggio 1995 al 13 giugno 1999 e presidente del consiglio regionale della Lombardia dal 2000 al 2006, si è seduto per la prima volta sullo scranno più importanto del Pirellone il 4 marzo del 2018, battendo Giorgio Gori e succedendo all'amico Bobo Maroni. Ora per cinque anni quel posto sarà ancora suo. Dell'uomo che ha battuto i guai e gli (ex) amici, Letizia Fontana compresa.

Il messaggio di Giorgia Meloni

Intanto arrivano anche i complimenti di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio. "Complimenti a Francesco Rocca e Attilio Fontana - scrive sui social - per la netta vittoria di queste elezioni regionali, sicura che entrambi daranno il massimo per onorare il voto. Un importante e significativo risultato che consolida la compattezza del centrodestra e rafforza il lavoro del Governo". Alle 15.30 il ministro Matteo Salvini già dava Fontana per vincitore e sul suo profilo Facebooom scriveva: "Vittoria. Grazie Lombardia. Grazie Lazio".

I dati sull'affluenza

In Lombardia c'è stato il crollo degli elettori che tra domenica 12 febbraio e lunedì 13 febbraio si sono recati alle urne. Il dato parziale è di 41,61% contro il quasi 74% di cinque anni fa. I dati di Monza e della Brianza sono in linea con la percentuale regionale. Il dato definitivo attesta che a Monza e in provincia si sono recati alle urne il 42,53% degli aventi diritto. Cinque anni fa la percentuale era stata di 75,82%, con la perdita di oltre il 30% di persone che sono andate a votare. A Monza l'affluenza è stata del 43,78%: sono stati 20.868 gli uomini che sono andati a votare, e 22.026 le donne, per un totale di 42.894 cittadini aventi diritto.

Per gli exit poll Fontana vincitore

I primi exit poll, firmati Opinio-Rai, davano già la conferma del governatore uscente. Attilio Fontana dava tra il 49,5 e il 53,5%, mentre secondo è Pierfrancesco Majorino, accreditato tra il 33 e il 37%. Staccatissima l'ex assessore alla sanità - proprio con Fontana - Letizia Moratti, data tra il 9,5 e il 13,5%. Instant Poll per Sky dà numeri molto simili: Fontana intorno al 50%, Majorino 32-36%, mentre l'ex sindaco di Milano 12-16%. Non è previsto un ballottaggio: vince al primo turno il candidato che prende più voti anche senza superare il 50%. Il consiglio regionale è composto da 80 seggi e viene eletto con un sistema proporzionale, garantendo almeno un rappresentante per ognuna delle 12 province lombarde.

Come andò nel 2018

Nel 2018 Fontana, sostenuto da Lega, FdI e FI, vinse con il 49,75% dei voti superando il candidato dem Giorgio Gori, fermo al 29%. I 5 Stelle, con Dario Violi, si bloccarono al 17%. Rosati (Liberi e Uguali), De Rosa (Casapound), Gatti (Sinistra per la Lombardia) e Arrighini (Grande Nord) presero dal 2,2% allo 0,26%.

Notizia in aggiornamento