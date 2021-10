Elezioni a Varedo, diretta scrutinio e risultati: chi sarà il nuovo sindaco?

Urne chiuse. Alle 15 di lunedì 4 ottobre a Varedo si sono chiusi i seggi e sono iniziate le operazioni di spoglio delle schede. Al termine dello scrutinio si conoscerà il nome del nuovo sindaco del comune brianzolo. In corsa per la fascia tricolore a Varedo c'erano quattro candidati: l'ex sindaco Filippo Vergani, Hector Dario Rodriguez, Sandro Vitiello e Davide Marton.

I candidati

I cittadini hanno votato per il rinnovo dell'amministrazione dopo la scadenza del mandato del primo cittadino Filippo Vergani che ha deciso di ricandidarsi. Vergani, classe 1965, agente di commercio, sposato con due figli, è il candidato del centrodestra che corre per il rinnovo del mandato. Hector Dario Rodriguez, 44 anni, sposato con 4 figli, è il candidato sindaco per il Movimento Cinque Stelle. In corsa anche Sandro Vitiello per la lista Sìamo Varedo e Davide Marton per Varedo per tutti. Qui il dettaglio dei candidati e i nominativi delle liste.