Salvini in Brianza per chiudere la campagna elettorale dei candidati di centrodestra

Matteo Salvini in Brianza per dare l'ultimo sprint ai candidati di centrodestra che domenica 17 e lunedì 18 ottobre correrranno per il ballottaggio a Vimercate, a Desio e a Seveso.

Il leader del Carroccio nella mattinata di venerdì 15 ottobre si è recato a Vimercate: un bagno di folla al mercato settimanale accanto al candidato Giovanni Sala che correrà contro Francesco Cereda (candidato del centrosinistra).

Il tour brianzolo era iniziato giovedì pomeriggio prima a Seveso per sostenere Alessia Borroni che correrà al ballottaggio contro Gianluigi Malerba, e in serata a Desio dove il candidato di centrodestra Simone Gargiulo si contenderà lo scranno di primo cittadino con la candidata di centrosinistra Jennifer Moro.

"Il ballottaggio è come ai calci di rigori, si vince voto su voto, non c'è chi parte in anticipo - ha dichiato Salvini durante la diretta Facebook dal centro di Desio -. Come spesso capita a sinistra passano il tempo a insultare gli avversari. Io mi occupo di presente e di futuro".

Poi il discorso contro la legge Fornero, contro i "furbetti" del reddito di cittadinanza, sulla difesa del lavoro e la richiesta di tamponi rapidi e gratuiti per i lavoratori. Infine il leader del Carroccio ha invitato Simone Gargiulo, se diventerà sindaco di Desio, a garantire sicurezza ai cittadini sia in centro sia in periferia, e ad abbattere le barriere architettoniche.