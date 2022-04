Elezioni a Monza: arriva anche il candidato del Popolo della famiglia

Si allunga la lista dei candidati alla poltrona di primo cittadino di Monza. Adesso scende in campo anche Il Popolo della Famiglia che, dopo l'esperienza del 2017 con la candidata Manuela Ponti, adesso ci riprova con Sandro Belli.

Belli, pensionato villasantese molto attivo e conosciuto nel mondo del volontariato e del sociale, è originario di Monza. Non è nuovo al mondo della politica. Già in passato a Villasanta ha avuto esperienze in consiglio comunale come assessore ai Servizi sociali e si era candidato alle amministrative villasantesi del 2017 sempre con Il Popolo della Famiglia. Belli è nome molto apprezzato nel sociale, in particolare a sostegno degli anziani, delle famiglie in difficoltà e delle persone diversamente abili. La scelta di Belli è stata raggiunta ieri, martedì 19 aprile, tra i coordinatori regionali di Ancora Italia (Luciano Tovaglieri), e de Il Popolo della Famiglia (Andrea Cavenaghi).

Le due formazioni hanno scelto Sandro Belli come candidato allo scranno di primo cittadino monzese." L'accordo è stato raggiunto sulla base di punti programmatici comuni - spiegano nel comunicato stampa di presentazione del candidato -. Come per esempio la promozione dei valori della famiglia naturale, la denuncia del green pass quale strumento politico anticostituzionale e non sanitario, la difesa della libertà di scelta per i vaccini, nonché la difesa dell'economia reale quale spina dorsale del paese. Il tutto comunque in una prospettiva di creazione di 'un campo vasto' di opposizione al governo Draghi e nella consapevolezza che le scelte assunte dai governi nazionali hanno avuto riscontri negativi sul tessuto sociale ed economico di Monza".

Così che ad oggi sono ufficialmente sei i candidati per diventare sindaco di Monza. Il 12 giugno i monzesi dovranno scegliere tra il sindaco uscente Dario Allevi (sostenuto da una coalizione di centro destra), Paolo Pilotto (coalizione di centro sinistra), Paolo Piffer (lista civica Civicamente), Alberto Mariani (Grande Nord), Elisabetta Bardone (Movimento 5 Stelle) e Sandro Belli (Popolo della Famiglia e Ancora Italia).