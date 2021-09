Elezioni comunali a Seveso, corsa a tre per la poltrona di sindaco

In corsa per le amministrative del 3 e 4 ottobre il primo cittadino dimissionario Luca Allievi, Alessia Borroni per il centrodestra e Gianluigi Malerba per la coalizione di centrosinistra

Seveso è tra i dieci comuni della provincia di Monza e Brianza che domenica 3 e lunedì 4 ottobre andrà al voto per eleggere il nuovo sindaco e i componenti del nuovo consiglio comunale. In lizza per la poltrona di primo cittadino ci sono tre candidati: il primo cittadino dimissionario Luca Allievi sostenuto dalla lista civica Allievi Sindaco, Alessia Borroni per il centrodestra e Gianluigi Malerba per il centrosinistra.

In Brianza il 3 e 4 ottobre si vota anche a Vimercate, Arcore, Desio, Limbiate, Varedo, Seveso, Verano Brianza, Limbiate, Vedano al Lambro e Biassono.

Ecco i candidati sindaco e le liste con tutti i nominativi.

LUCA ALLIEVI - Lista civica Allievi Sindaco

Giorgio Radice

Matteo Vergani

Tiziana Marzia Colombo

Loris Pinel

Alessandro Lucchini

Monia Falcone

Massimo Domenico Carro

Federica Allievi

Giovanni Ruggero Capone

Silvia Motta

David Carlo Galli

Giuseppe Mianulli

Francesco Simioni

Maria Valeria Sacchetto

Riccardo Pagani

Cristina Maurizia Taglioretti

ALESSIA BORRONI - Lega

Mauro Roberto Tonoli

Riccardo Benvenuto Sala

Andrea Lunghi

Alice Zaniboni

Stefano Ciardo

Maria Familari

Matteo Gravina

Giuseppe Guffanti

Christian Miotti

Alessandra Elena Padula

Giuseppe Pecoraro

Maria Delma Perez

Serena Ronzoni

Massimiliana Spinelli

Giovanni Stillitano

Dario Asnaghi