Elezioni a Busnago, Silvia Annamaria Brambilla candidato sindaco: lista e candidati

L’avvocato Silvia Annamaria Brambilla correrà per diventare sindaco di Busnago. Silvia Annamaria Brambilla, 51 anni, è la candidata della lista civica Io scelgo Busnago.

Una realtà politica nuova che debutta alle prossime elezioni comunali dell’8 e 9 giugno quando i cittadini di Busnago saranno chiamati alle urne per scegliere il sindaco e rinnovare il consiglio comunale. Silvia Annamaria Brambilla è un avvocato libero professionista con alle spalle un lungo percorso associazionistico, anche di gestione nel periodo della pandemia. Brambilla è sposata e ha una grande passione per i cani. La lista civica Io scelgo Busnago è formata da 8 uomini e 4 donne. La lista è formata da candidati con un'età media di 46 anni, professionisti, dipendenti, giovani e personalità attive nella realtà associativa. "Una lista apartitica civica - si legge nella nota stampa - che non ha voluto con sé simboli di partito per restare libera dalle logiche della politica imposta dall’alto, i cui componenti sono accomunati dal fare il bene per Busnago, espresso da ogni loro singola frase che accompagna e completa il nome della lista Io scelgo Busnago".

Ecco i candidati che correranno per un posto in consiglio comunale:

Marco Baroni

Bambina Marzia Cattaneo

Michele Iantomasi

Davide Prando

Mirta Mauri

Stefano Truglio

Vincenzo Lupo

Cristian Sciortino

Ivan Marcandalli

Anna Solcia

Andrea Palermo

Giorgia Meoni