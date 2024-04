Elezioni comunali: ad Agrate il centrosinistra ricandida Simone Sironi

Simone Sironi tenta il bis. Il sindaco uscente di Agrate Brianza sarà il candidato alle prossime elezioni comunali dell'8 e 9 giugno. Sironi sarà sostenuto dalla lista civica Insieme per Agrate, dal Pd e da Agrate Futura, il progetto civico che riunisce Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle e Possibile.

Settimana scorsa c'è stata l'inaugurazione del Comitato elettorale in piazza San Paolo. "È stato un momento bellissimo, con tanta energia, tanta amicizia, tante persone: bambini e giovani insieme ad adulti e anziani - ha dichiarato Sironi in un post su Facebook -. Abbiamo ripetuto con convinzione il senso del nostro lavoro: lo stiamo facendo perché amiamo Agrate e vogliamo renderla sempre più bella e accogliente. Crediamo che ci sia un solo modo per farlo: esserci, insieme! A partire da uno sguardo attento al presente e coltivando visioni sul futuro. Sempre con positività e passione".

A correre per lo scranno di primo cittadino anche Massimo Bosisio che guiderà la lista Agrate Ideale sostenuta da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega.