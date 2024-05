Elezioni comunali ad Agrate, Simone Sironi candidato sindaco: lista e candidati

Simone Sironi tenta il bis. Il sindaco uscente di Agrate Brianza sarà il candidato alle prossime elezioni comunali dell'8 e 9 giugno. Sironi sarà sostenuto dalla lista civica Insieme per Agrate, dal Pd e da Agrate Futura (il progetto civico che riunisce Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle e Possibile).

Settimana scorsa c'è stata l'inaugurazione del Comitato elettorale in piazza San Paolo. "È stato un momento bellissimo, con tanta energia, tanta amicizia, tante persone: bambini e giovani insieme ad adulti e anziani - ha dichiarato Sironi in un post su Facebook -. Abbiamo ripetuto con convinzione il senso del nostro lavoro: lo stiamo facendo perché amiamo Agrate e vogliamo renderla sempre più bella e accogliente. Crediamo che ci sia un solo modo per farlo: esserci, insieme! A partire da uno sguardo attento al presente e coltivando visioni sul futuro. Sempre con positività e passione".

Ecco i candidati che sostengono Simone Sironi e che correranno per un posto in consiglio comunale:

Insieme per Agrate

Stefania Barbaro

Laura Brambilla

Elena Cantù

Paolo Ceruti

Giuseppina Ferone

Roberto Frigerio

Claudio Galli

Alessia Longobardi

Pinuccio Martini

Michele Mazzone

Edoardo Napoletano

Federica Orsi

Monica Piccolo

Laura Porta

Manuel Spadafora

Marco Valtolina

Pd

Valeria Balconi

Paola Raffaele Faini

Margherita Brambilla

Salvatore La Mastra detto Salvo

Emanuele Firrincieli

Alessandro Magni

Benedetta Missaglia

Claudio Meregalli

Maria Antonietta Norelli

Francesco Palumbo

Iman Ouairem

Danilo Riva

Ida Penati detta Norma

Riccardo Sala

Claudia Graciela Yupanqui Bobadilla

Roberto Strabello

Agrate Futura

Anita Cocina

Giuseppe Procopio

Giovanna Maria Amodio

Daniele Rizzo

Valentina Maria Spada

Marco Miccoli

Lysandra Bargiggia

Donato Calice

Marianna Baisi

Alessandro Appiani

Simona Fedele

Francesco Bruno

Emanuela Luli

Giancarlo Ragone

Fabio Nava