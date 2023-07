Marco Cappato si candida a Monza per le elezioni suppletive al Senato dopo la morte di Berlusconi

"Ho deciso di candidarmi alle elezioni per il seggio lasciato da Berlusconi al Senato". L'annuncio arriva da Marco Cappato, Ambrogino d'oro 2022, Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni e Presidente di Eumans. Cappato ha affidato l'annuncio della sua candidatura alle elezioni suppletive del Senato dopo la morte di Berlusconi a un video. "Ho deciso di candidarmi nel seggio Monza e Brianza dove sono cresciuto". E ancora: "Voglio portare in Parlamento temi e battaglie che mi stanno a cuore e che di questi tempi sono a rischio, o trascurati e riguardano la vita delle persone, della democrazia, del pianeta. . Chi pensa sia una buona idea e vuole dare una mano, mi contatti. Grazie!".

Marco Cappato ha annunciato che sarà a Monza martedì 1 agosto, per una conferenza stampa in piazza Roma, ai piedi dell'Arengario.

Chi è Marco Cappato

Monzese, classe 1971, Ambrogino d'oro 2022 2022; è Tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, realtà attiva a tutela delle libertà civili, come quella di ricerca e di autodeterminazione e fondatore di Eumans, movimento paneuropeo di iniziativa popolare. Ha realizzato azioni di disobbedienza civile rischiando fino a 12 anni di carcere - in materia di droghe, libertà sessuali e di espressione, ricerca scientifica e fine vita - che lo hanno portato ad affrontare processi, fermi e arresti, ottenendo tra l'altro la depenalizzazione dell'aiuto al suicidio in Italia. È stato promotore dell'Iniziativa dei Cittadini Europei StopGlobalWarming.Eu per spostare le tasse dal lavoro alle emissioni di CO2, e di Citbot, l’intelligenza artificiale al servizio del cittadino, sui temi dei diritti, libertà, disabilità e salute. È stato rappresentante del Partito radicale all’ONU (1997-1998), Deputato europeo eletto nella Lista Emma Bonino (1999-2004, 2006-2009), Consigliere comunale e metropolitano a Milano (2011-2016).

Le reazioni

"La disponibilità di Marco Cappato a candidarsi alle suppletive al Senato è una grande notizia per tutto il mondo radicale, progressista e liberale. Battaglie di civiltà, diritti umani, giustizia sociale che da sempre portiamo nelle piazze, tra la gente. Auspichiamo la massima convergenza di tutto il Centrosinistra, contro la deriva demagogica e populista di questa destra serve una persona come Marco Cappato in Parlamento. Senza inutili personalismi, puerili divisioni. Su questi temi Radicali Italiani ci sarà, dando massimo appoggio" hanno dichiarato Massimiliano Iervolino-Segretario Radicali Italiani-Igor Boni-Presidente Radicali Italiani-Giulia Crivellini-Tesoriera Radicali Italiani.