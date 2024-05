Elezioni comunali ad Albiate: per il centrosinistra si candida Vanessa Gallo

Ad Albiate il centrosinistra punta su Vanessa Gallo. Vanessa Gallo l’8 e il 9 giugno correrà per la lista civica Uniti per Albiate per conquistare lo scranno di primo cittadino. Attualmente Vanessa Gallo ricopre l’incarico di consigliere comunale della stessa civica. Lo slogan di Vanessa Gallo e di Uniti per Albiate è “Se credi in un nuovo modo di amministrare responsabile e sostenibile, questa è l’occasione”.