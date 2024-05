Elezioni comunali ad Albiate, Vanessa Gallo candidato sindaco: lista e candidati

Ad Albiate il centrosinistra punta su Vanessa Gallo. Vanessa Gallo l’8 e il 9 giugno correrà per la lista civica Uniti per Albiate per conquistare lo scranno di primo cittadino. Attualmente Vanessa Gallo ricopre l’incarico di consigliere comunale della stessa civica. Lo slogan di Vanessa Gallo e di Uniti per Albiate è “Se credi in un nuovo modo di amministrare responsabile e sostenibile, questa è l’occasione”.

Ecco i candidati di Uniti per Albiate che correranno per un posto in consiglio comunale:

Cinzia Bordon

Massimiliano Brigonzi

Francesco Cammareri

Maria Cristina Colombo

Luigi Giussani

Roberto Longoni

Ilaria Massarotto

Enrico Pirotta

Antonio Ristallo

Elena Riva

Alessandra Trestini

Lorenzo Zorat