Elezioni a Vedano, in due in corsa per la poltrona di sindaco: nomi e liste

Si vota domenica 3 e lunedì 4 ottobre. In corsa il vicesindaco e assessore al Commercio Pietro Rossi e Marco Merlini, medico e già membro del consiglio comunale e capogruppo

Vedano al Lambro è tra i dieci comuni della provincia di Monza e Brianza che domenica 3 e lunedì 4 ottobre andrà al voto per eleggere il nuovo sindaco e i componenti del nuovo consiglio comunale.

In corsa per la poltrona di primo cittadino (oggi il sindaco in carica è Renato Meregalli) ci sono due candidati: il vicesindaco e assessore al Commercio Pietro Rossi e Marco Merlini, medico e già membro del consiglio comunale e capogruppo.

In Brianza il 3 e 4 ottobre si vota anche a Vimercate, Arcore, Desio, Limbiate, Varedo, Seveso, Verano Brianza, Limbiate, Vedano al Lambro e Biassono.

Ecco i candidati sindaco e le liste con tutti i nominativi.

In aggiornamento

MARCO MERLINI - Progetto Vedano

Simone Alberici

Chiara Altieri

Davide La Fata

Camilla Villa

Matteo Medici

Silvana Biassoni

Fabio Castoldi

Giovanna Colombo

Annamaria Riboldi

Claudio Lamberti

Ilaria Villa

Oliviero Zappa

PIETRO ROSSI - Lista Per Vedano