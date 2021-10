Vedano al Lambro, ecco i nomi degli eletti in consiglio comunale

E' stato eletto Marco Merlini. Tutti i nomi degli eletti in consiglio comunale

Marco Merlini è stato eletto sindaco di Vedano al Lambro. Merlini lunedì 4 ottobre è stato il primo sindaco eletto in Brianza con uno scritinio lampo di nemmeno un'ora. Medico e a capo di una coalizione di centrodestra, Merlini ha superato con il 55,88% dei voti l'avversario Pietro Rossi (44,12%), già vicesindaco e assessore al Commercio della giunta uscente di centro sinistra guidata da Renato Meregalli. Sono stati 1.843 i voti andati a Merlini, 1.455 le preferenze espresse per lo sfidante.

"Grazie. Dall'emozione non riesco a dire altro - è il primo commento del neo eletto -. Un pensiero riconoscente va ai cittadini di buona volontà, soprattutto anziani, che nonostante il tempo inclemente, si sono recati alle urne dando prova di determinazione.

Del resto il vento del cambiamento soffiava impetuoso da tempo. Abbiamo saputo intercettarlo al meglio con coerenza e proposte serie. Ultima, ma non ultima, la mia squadra che mi ha spinto in alto supportandomi sempre. Ecco. Sono commosso e se abbiamo vinto il primo merito è il vostro" aveva commentato a caldo subito dopo l'elezione Merlini.

Ecco i nomi di chi entra in consiglio comunale

Insieme al sindaco Marco Merlini in consiglio comunale siederanno 12 consiglieri. Otto seggi sono stati assegnati alla lista Progetto Vedano di Merlini e quattro a quella del candidato sfidante Rossi (Lista Per Vedano), anche lui entrato in consiglio.

Per la lista Progetto vedano sono stati eletti in consiglio comunale Matteo Medici (180 voti), Claudio Lamberti (126), Oliviero Mario (119), Chiara Claudia Altieri (116), Silvana Anna Maria Biassoni (105), Fabio Castoldi (78), Ilaria Villa (70) e Annamaria Riboldi (60).

Oltre a Pietro Rossi per la lista Per Vedano siederanno in consiglio comunale Anna Siani (125), Patrizia Regina Lecchi (115) e Luca Riboldi (95).