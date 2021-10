Elezioni a Vedano al Lambro, diretta e risultati: chi sarà il nuovo sindaco?

Alle 15 di lunedì 4 ottobre sono iniziate le operazioni di spoglio. Due i candidati in corsa: Pietro Rossi e Marco Merlini

Urne chiuse. Alle 15 di lunedì 4 ottobre a Vedano al Lambro si sono chiusi i seggi e sono iniziate le operazioni di spoglio delle schede. Al termine dello scrutinio si conoscerà il nome del nuovo sindaco del comune brianzolo. In corsa per la fascia tricolore dopo la fine del mandato del primo cittadino Renato Meregalli a Vedano al Lambro c'erano due candidati: Pietro Rossi e Marco Merlini.

I candidati

In corsa per la poltrona di primo cittadino (oggi il sindaco in carica è Renato Meregalli) c'erano due candidati: il vicesindaco e assessore al Commercio Pietro Rossi e Marco Merlini, medico e già membro del consiglio comunale e capogruppo. Qui i nominativi dei candidati delle liste.