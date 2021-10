Elezioni a Verano Brianza, diretta scrutinio e risultati: chi sarà il nuovo sindaco?

Alle 15 di lunedì 4 ottobre sono iniziate le operazioni di spoglio. Tre i candidati in corsa: Samuele Consonni, Alberto Ratti e Maurizio Borgonovo

Alle 15 di lunedì 4 ottobre a Verano Brianza si sono chiusi i seggi e sono iniziate le operazioni di spoglio delle schede elettorali. Al termine dello scrutinio si conoscerà il nome del nuovo sindaco del comune brianzolo. In corsa per la fascia tricolore a Verano Brianza c'erano tre candidati: Samuele Consonni, Alberto Ratti e Maurizio Borgonovo.

I candidati

I candidati in corsa per la poltrona da sindaco sono tre: Samuele Consonni, 49 anni, attuale vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Alberto Ratti candidato del centrodestra e il pentastellato Maurizio Borgonovo, già membro del consiglio comunale. A sostegno della candidatura di Consonni la lista civica Vivi Verano, per Ratti la lista Ratti Sindaco mentre Borgonovo è il candidato del Movimento Cinque Stelle. Qui il dettaglio dei nominativi delle liste.