"Punta sui giovani": il video di nonna Carmela con il nipote candidato sindaco

"Paolo per vincere le elezioni e andare a fare il sindaco devi puntare sui giovani!". Un semplice video che è diventato subito virale quello che vede Paolo Piffer, candidato sindaco a Monza con la sua lista Civicamente, insieme all'amatissima nonna Carmela. Il video è stato postato sulla pagina Facebook di Civicamente.

La donna, 90 primavere egregiamente portate, si dimostra a suo agio anche sui social, insieme al nipote che chiede consigli sulle elezioni amministrative del prossimo 12 giugno. Nonna Carmela è una forza della natura: vive sul lago di Garda, ma segue attentamente ogni passo del nipote ed è la sua consulente politica. In questi giorni di festa Paolo Piffer è andato a trovarla e ha così potuto discutere con l'amatissima nonna del suo programma, dei suoi progetti, delle sue idee. Nonna Carmela, con il dono della sintesi, ha confidato al nipote e alla rete il segreto della vittoria: puntare sui giovani.

Un carisma eccezionale quello dimostrato dalla donna che fino all'età di 45 anni si è dedicata esclusivamente al lavoro di mamma. Tre figli da crescere e poi la scelta di raggiungere l'indipendenza andando a lavorare in un hotel per vent'anni. Per il candidato sindaco monzese nonna Carmela è un punto di riferimento. "A 90 anni guida ancora e si dedica all'orto. È il fulcro di tutta la nostra famiglia, orgogliosa dei suoi 7 nipoti. Da poco è diventata anche bisnonna". Una donna di altri tempi che si è rimboccata le maniche per far studiare e laureare i suoi tre figli.

"Seguo sempre con attenzione i suoi consigli - conclude -. Legge tutti gli articoli che parlano di me e mi dice sempre che cosa ne pensa. Per me è l'esempio concreto della politica perfetta, costretta a far quadrare un bilancio familiare".

Paolo Piffer il 12 giugno dovrà vedersela con gli altri quattro candidati che, ad oggi, hanno confermato la loro corsa per lo scranno di primo cittadino: Dario Allevi (coalizione di centro destra), Paolo Pilotto (coalizione di centro sinistra), Elisabetta Bardone (M5S) e Alberto Mariani (Grande Nord).