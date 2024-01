Elezioni comunali: A Villasanta il centrosinistra candida Lorenzo Galli

Lorenzo Galli è il candidato per il centrosinistra alle elezioni comunali di Villasanta. Galli, consigliere comunale con la delega allo Sport dell’attuale giunta guidata da Luca Ornago, ha vinto le primarie superando l’assessore Laura Varisco. Le elezioni si terranno l’8 e il 9 giugno quando i villasantesi saranno chiamati a scegliere successore di Luca Ornago e il nuovo consiglio comunale.

Lorenzo Galli, villasantese lavora nell’azienda di famiglia. Il candidato per il centrosinistra ha conquistato il 70% dei consensi (hanno partecipato alle primarie poco meno di 900 persone). Grande appassionato di sport si avvicina alla politica nell’ultima tornata elettorale quando entra nella lista civica Cittadini per Villasanta e poi entra in consiglio comunale come consigliere con la delega allo Sport. Galli è sposato e ha una figlia.