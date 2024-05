Elezioni comunali a Villasanta, Lorenzo Galli candidato sindaco: lista e candidati

Lorenzo Galli è il candidato per il centrosinistra alle elezioni comunali di Villasanta dell'8 e 9 giugno. Galli, consigliere comunale con la delega allo Sport dell’attuale giunta guidata da Luca Ornago, ha vinto le primarie superando l’assessore Laura Varisco.

Lorenzo Galli, villasantese lavora nell’azienda di famiglia. Il candidato per il centrosinistra ha conquistato il 70% dei consensi (hanno partecipato alle primarie poco meno di 900 persone). Grande appassionato di sport si avvicina alla politica nell’ultima tornata elettorale quando entra nella lista civica Cittadini per Villasanta e poi entra in consiglio comunale come consigliere con la delega allo Sport. Galli è sposato e ha una figlia.

"Il compito affidatomi dall’assemblea dei Cittadini per Villasanta era chiaro: un rinnovamento per una visione più fresca, nuove idee e rinnovato entusiasmo, nella continuità dei valori che ci accomunano e che ci guidano - spiega Lorenzo Galli -. Una sfida certo non banale, che ho raccolto ed affrontato e che può essere vinta grazie alla partecipazione che da sempre contraddistingue la nostra lista civica. Sette donne e nove uomini, ma soprattutto 16 persone che con entusiasmo e con spirito civico hanno deciso di mettersi in gioco e di dedicare tempo ed energie per la nostra bella Villasanta. Ciò che ci accomuna è il riconoscersi a pieno nei valori fondati dei Cittadini per Villasanta. Una squadra eterogenea, che porta con sé il giusto equilibrio tra l’esperienza e rinnovamento: circa un terzo è costituito da consiglieri ed assessori uscenti da quello che è stato un mandato amministrativo certo non facile, tra pandemie, guerre e crisi del personale",

Ecco chi sono i candidati che correranno per un posto in consiglio comunale:

Gianluca Barba

Valeria Bassani

Patrizia Basetti

Roberto Brigatti

Mattia Burro

Antonella Cecinati

Laura Stella Cesana

Pietro Fontana

Lara Galimberti

Stefano Lidner

Marco Lomuscio

Chiara Meregalli

Maurizio Negri

Luigi Paolo Pizzaballa

Barbara Sacchetti

Carlo Alberto Sormani