Elezioni a Vimercate, il candidato del centrosinistra è Francesco Cereda

A Vimercate sabato 3 e domnica 4 ottobre si vote per eleggere il nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale. In corsa ci sono tre candidati: l'ex primo cittadino pentastellato Francesco Sartini che si ricandida per guidare la città sostenuto da una coalizione di liste civiche, Giovanni Sala - candidato del centrodestra - e Francesco Cereda.

Cereda, 34 anni, sposato con un figlio, si occupa di Pubbliche Relazioni a Milano ed ex consigliere comunale. "La mia vocazione per la “politica” emerge già alle scuole medie, quando mi candido e vengo eletto per le Saltini di Oreno nel nascente Consiglio Comunale dei Ragazzi. Sono un sostenitore dello sviluppo economico verde, sono iscritto da anni a WWF e Greenpeace. Nel mio lavoro mi occupo di transizione ecologica delle aziende" racconta di sé.

"Penso che per la mia generazione sia giunta l'ora di prendersi la responsabilità di un impegno per il futuro delle nostre comunità, per questo ho scelto di candidarmi a Sindaco, con l'ambizione di scrivere un nuovo capitolo per la nostra Città. Per questo posso contare su una comunità ricca di esperienza ed energie nuove, fatta di persone che condividono la passione per Vimercate e i valori del centrosinistra, con cui stiamo lavorando al nuovo futuro della nostra Città".

A sostegno della candidatura di Francesco Cereda ci sono lista civica Vimercate Futura, Partito Democratico, Articolo Uno Vimercatese e la lista civica Comunità Solidale.

Ecco tutte le liste e i nomi dei candidati.

(In aggiornamento)