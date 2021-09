Elezioni a Vimercate, il candidato del centrodestra è Giovanni Sala

A Vimercate sabato 3 e domnica 4 ottobre si vote per eleggere il nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale. In corsa ci sono tre candidati: l'ex primo cittadino pentastellato Francesco Sartini che si ricandida per guidare la città sostenuto da una coalizione di liste civiche, Francesco Cereda - candidato del centrosinistra - e Giovanni Sala.

Sala, 62 anni, ingegnere, sposato e padre di due figli, è il candidato del centrodestra. Già assessore all'Urbanistica e vicesindaco durante la giunta guidata da Enrico Brambilla, Giovanni Sala corre sostenuto da una coalizione che conta sulle liste di Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Giovanni Sala Sindaco e Vimercate Cambia.

Ecco tutte le liste e i nomi dei candidati.

LISTA GIOVANNI SALA SINDACO

Luca Caprioli

Giuseppe Di Franco

Katia Benaglia

Simone Galbiati

Roberto Rigamonti

Milva Cagliani

Michele Roda

Erika Dalla Villa

Sergio Rota

Domenico Napoli

Maurizio Egidio Brioschi

Carlo Zucchetti

Matteo Francesco Limonta

Arianna Farina

Silvia Di Maria

Maria Giovanna Busné

LISTA VIMERCATE CAMBIA

Cristina Biella

Michele Messa

Giordano Bruno Bruni

Fabio Besana

Alessandro Teruzzi

Oscar Bergamini

Ilenia Buratti

Luca Sala

Angela Bonomi

Alessandro Bonanomi

Manuela Malguzzi

Luca Andrea Cortimiglia

Chiara Magni

Fabrizio Cocuzzi

Elisa Franceschini

Corinna Braccia

LISTA Forza Italia Berlusconi Per Sala

Stefano Valtonina

Giovanni Pasini

Giovanni Arrigoni

Carlo Bonati

Giuseppe Brambilla

Teresa Cariotti

Elena Davì

Emma Francesca Davì

Paolo Formichelli

Rosalba Miceli

Marcello Milazzo

Sonia Multari

Davide Rinaldi

Maria Giuseppa Spierto

Giuseppa Vario

Dario Vivaldi

LISTA FRATELLI D'ITALIA

Pispisa Massimiliano

Melzi Martina

Riva Mauro

Zecca Daniele

Cirillo Lucia

Di Marco Maurizio

Campanozzi Rocco Elia

Bollunga Alessia

Moretti Giuseppe

Marotta Salvatore Massimiliano

Galati Linda Caterina

Parolini Rossella

Coppola Tullio

Scarfone Carolina

Malacrinò Antonio

Zurlo Anastasia

LISTA LEGA

Norberto Verderio

Matteo Trassini

Morena Colombo

Teresa Franca Levati

Mauro Fossati

Maria Luisa Galbiati

Marco Agelo Luigi Monti

Alessandro Flumiani

Manuela Peterlin

Matteo Giarrizzo

Gianluigi Enrico Uboldo

Alberto Brambilla

MAria Grazia Marchesi

Alberto Antonio Ronchi

Igor Rosso

Stefania Tiraboschi