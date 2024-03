Oggi in Brianza si vota per il nuovo presidente della provincia (ma non votano tutti)

Giornata di elezioni in Brianza. Gli amministratori locali sono chiamati alle urne per la scelta del nuovo presidente della Provincia di Monza e per il rinnovo del consiglio provinciale. Due i candidati: il presidente uscente Luca Santambrogio, sindaco di Meda, sostenuto da una coalizione di centrodestra e Gianpiero Bocca, sindaco di Cesano Maderno, sostenuto da una coalizione di centrosinistra. Il seggio rimarrà aperto dalle 8 alle 20, nella sede della provincia in via Grigna 13 a Monza. Lo scrutinio avverrà nella giornata di domani, lunedì 4 marzo.

A votare saranno i sindaci e i consiglieri comunali dei 55 Comuni del territorio. “Il procedimento elettorale – fa sapere la Provincia - disciplinato dalla Legge n.56/2014 “Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni" prevede la suddivisione degli elettori per fascia demografica: ad ogni fascia corrisponde un voto ponderato, maggiore per i comuni con popolazione più numerosa e minore per quelli con meno residenti”.