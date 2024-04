La battaglia contro le strisce blu arriva in consiglio comunale: "Togliete i parcheggi a pagamento"

A Monza in aumento le strisce blu: il centrodestra chiede compatto all’amministrazione comunale di ritornare sui propri passi e di abolire quella delibera, datata giugno 2023, che prevedeva appunto la creazione di parcheggi a pagamento in quelle che sono state ribattezzate Zone di Particolare Rilevanza Urbanistica (ZPRU).

A chiederlo il capogruppo di Forza Italia Massimiliano Longo durante il consiglio comunale di ieri sera, lunedì 22 aprile, con una mozione sottoscritta non solo dagli Azzurri ma anche da Lega, Fratelli d’Italia e lista civica Noi con Dario Allevi. I politici di opposizione hanno chiesto il ripristino delle strisce bianche e nel frattempo anche il potenziamento del trasporto pubblico locale. Una coalizione che fin da subito era salita sulle barricate dopo l’entrate in vigore, lo scorso 1 agosto, delle strisce blu in centro a Monza con una vera e propria protesta anche di chi lavora in centro (costretti a pagare il parcheggio o ad affittare un box) e dei residenti. Adesso con l’annuncio in occasione della presentazione del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) di un aumento delle strisce blu il centro destra sale nuovamente sulle barricate e chiede alla giunta guidata dal sindaco Pilotto e a tutta l’aula di revocare quella delibera che porta l’ampliamento delle strisce blu non solo in centro e nella zona stazione (le due zone che avevano sollevato maggiori proteste da parte dei lavoratori), ma anche a San Carlo – San Gottardo; San Biagio; Villa Reale; San Gerardo-Borgo Bergamo; Polo Sportivo; Ospedale – Parco.

“Questa è una forma di tassazione occulta per i più fragili - ha dichiarato Longo -. Visto soprattutto che manca un trasporto pubblico locale adeguato e sufficiente. Ci sono, peraltro, persone che non possono spostarsi con quei mezzi alternativi come bicicletta e monopattino”. Longo inoltre ritiene che questo provvedimento colpirà gravemente anche il commercio locale e quello di vicinato, a favore della grande distribuzione dove il parcheggio è gratuito. Critiche inoltre sulla scelta della giunta di centrosinistra di mettere parcheggi a pagamento anche nei pressi di ospedali e centri sanitari “dove le persone si recano per farsi curare, dovendo anche sostenere il costo del parcheggio. Sono migliaia i cittadini contrari a questa scelta”.

Il centrodestra già nei mesi scorsi aveva attivato una raccolta firme contro la decisione delle nuove aree di sosta a pagamento. Una posizione ribadita anche nelle scorse settimane quando il coordinatore cittadino di Forza Italia (Giuliano Ghezzi) ha commentato il PUMS.